Calciomercato Roma, accordo raggiunto con la Juventus: l’annuncio Sky svela tutti i dettagli. Ecco le cifre.

In questa ultima settimana di calciomercato, la Juventus ha giocato un ruolo di primo piano, trovando non solo l’accordo per Dusan Vlahovic, che ha già sostenuto le visite mediche apponendo la firma sul suo contratto, ma rivoluzionando totalmente il centrocampo.

Sotto questo punto di vista, un ruolo di primo piano lo hanno giocato le sempre più probabili cessioni di Kulusevski e Bentancur, pronti a volare in Premier League: per lo svedese l’accordo con il Tottenham è totale, sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con riscatto fissato a 35 milioni che diventerà obbligatorio nel caso in cui la compagine di Antonio Conte dovesse raggiungere la Champions League. Sempre gli Spurs sono a un passo anche da Bentancur, per il quale sarebbero intenzionati a mettere sul piatto 24 milioni di euro, bonus compresi. Soldi che Cherubini ha subito intenzione di reinvestire, acquistando uno dei calciatori richiesti esplicitamente da Max Allegri.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, vogliono subito il pupillo di Mou | 38,5 milioni sul piatto

Calciomercato Roma, accordo Juve-Zakaria: le cifre dell’affare

Come riportato da Sky, infatti, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il Borussia Mönchengladbach per l’approdo in bianconero di Denis Zakaria, sulla base di 3,5 milioni di euro, a cui dovrebbero aggiungersi altri 3,5 milioni di euro di bonus vari, legati molto presumibilmente al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra. Insomma, la fumata bianca è ormai vicina, e si aspetta soltanto che venga ufficializzata la cessione di Bentancur al Tottenham. Ricordiamo che per l’elvetico anche la Roma aveva effettuato dei sondaggi in autunno, salvo poi decidere di virare su altri obiettivi per una serie contingente di vicissitudini, legate anche al cambio di entourage.