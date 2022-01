Calciomercato Roma, vogliono subito il “pupillo” di Mou | 38,5 milioni sul piatto

Calciomercato Roma, ultime ore della finestra di contrattazioni al cardiopalma: offerta clamorosa al fotofinish.

La chiusura della sessione invernale è alle porte, e il tempo per imbastire trattative è ormai ridotto al lumicino. La Roma è alle prese con il solito “balletto” sul centrocampista, che va avanti ormai da giorni: se esce Diawara, arriverà un altro centrocampista. Forse.

Nelle ultime ore sembrerebbe essere ritornata in auge la pista che porta a Nahitan Nandez che, a dispetto delle parole di Giulini, il Cagliari sembrerebbe essere disposto a cedere anche in prestito. Ormai separato in casa, l’uruguayano – a un passo dall’Inter la scorsa estate, prima che Marotta decidesse di affondare il colpo per Dumfries – è oggetto del desiderio anche della Juventus, che sta ultimando proprio in queste ore l’acquisto di Denis Zakaria, altro ex obiettivo di Pinto. L’approdo dell’elvetico in bianconero è subordinato alla partenza di Rodrigo Bentancur, ormai sempre più vicino al Tottenham: per l’ex Boca fino a qualche ora fa aveva compiuto dei sondaggi esplorativi anche l’Aston Villa, che però hanno deciso di tirare i remi in barca. E proprio i “The Villans” e gli Spurs sarebbero al centro di un clamoroso intrigo di mercato che vede coinvolta indirettamente anche la Roma.

Calciomercato Roma, affondo Tottenham | Offerta da capogiro

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le ultime operazioni di mercato tutt’altro che esaltanti messe a segno di Paratici – che ha deciso di virare su Bentancur e Kulusevski dopo essere stato beffato in tante altre trattative, tra cui quelle per Luis Diaz – hanno creato un clima di tensione nell’opinione pubblica. I tifosi sarebbero tutt’altro che entusiasti dell’evolversi della situazione, al punto che il Tottenham avrebbe in serbo un colpo di coda con il quale ribaltare le carte in tavola: gli Spurs, infatti, vogliono sferrare l’ultimo assalto per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in forza proprio all’Aston Villa, che fa gola a Mou e alla Juve, mettendo sul piatto circa 32 milioni di sterline, poco più di 38 milioni di euro. Un’offerta da capogiro, che però potrebbe non bastare, visto che l’Aston Villa da pochi giorni -stando sempre alle indiscrezioni trapelate da Oltremanica – avrebbe rifiutato un’altra offerta, di un non precisato club inglese, da oltre 40 milioni di euro.