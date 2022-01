Calciomercato Roma, occasione last minute | Trovata la formula

A meno di due giorni dalla fine della sessione invernale di calciomercato, la Roma spera ancora nel terzo colpo last minute.

Nel corso della prima parte di stagione, José Mourinho aveva in più occasioni evidenziato alcuni limiti della rosa a sua disposizione. Il tecnico portoghese chiedeva alla dirigenza uno sforzo in sede di calciomercato, per costruire sessione dopo sessione una rosa più equilibrata. Troppa, secondo lo Special One, la differenza tra i 12-13 possibili titolari e il gruppo di riserve che avrebbero dovuto sostituirli all’occorrenza. In particolare, due indicazioni sono state ribadite più volte dal tecnico.

La necessità di rinforzare alcuni ruoli, in particolare sulle fasce e a centrocampo, e di inserire elementi di personalità. Giocatori di carattere e temperamento, capaci di guidare la squadra nelle fasi più calde delle partite. Da questo punto di vista, il calciomercato invernale è andato incontro alle istanze del tecnico. In particolare l’arrivo di Sergio Oliveira rappresenta un passo avanti importante per la squadra, che può ora contare su un leader in mezzo al campo sia dal punto di vista tecnico che temperamentale.

LEGGI ANCHE: Roma, nuovo arrivo a sorpresa | Subito a disposizione di Mou

Calciomercato Roma, Pinto insiste | Via libera per il colpo

Eppure se si presentasse l’occasione per piazzare un ultimo colpo sul filo di lana, in casa Roma non ci si tirerebbe indietro. Mou è convinto che un altro elemento in mediana possa essere importante per tentare di inseguire gli obiettivi stagionali e il General Manager Tiago Pinto è al lavoro per cercare di accontentarlo proprio sul finire della sessione di calciomercato. Restano meno di due giorni: il tempo è poco ma lo spazio per piazzare un’ultima zampata, in teoria, c’è.

Nelle ultime ore, in questo senso, è tornato di grande attualità il nome di Nahitan Nandez. L’uruguayano, già sul punto di lasciare il Cagliari in estate, è fermamente deciso a lasciare il club sardo. La Roma osserva interessata, e la decisione della Juventus di virare su Zakaria, lasciando in secondo piano Nandez, rappresenta un assist non da poco. I giallorossi però devono risolvere la situazione legata a Diawara. Secondo Il Messaggero, se il guineano si decidesse ad accettare il prestito in Sardegna, uno scambio sarebbe la soluzione più semplice. Ma anche in caso di una cessione ad altro club, la Roma potrebbe aprire una trattativa per arrivare a Nandez. Il numero uno del Cagliari Giulini è infatti disposto ad aprire alle proposte di altri club. Via libera al prestito oneroso, purché non inferiore ai 2 milioni di euro. Poi, per il riscatto, il presidente rossoblu immagina tre possibili step: 10, 12 e 15 milioni in base alle presenze e agli obiettivi raggiunti dal club. Insomma: c’è margine per cercare di regalare a Mourinho un altro centrocampista. Pinto ci proverà.