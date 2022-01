Calciomercato Roma, conto alla rovescia | L’ultimo nodo da sciogliere

Tiago Pinto ha svolto un grande lavoro trovando la sistemazione a molti esuberi della Roma in questo calciomercato invernale

Domani alle 20 ci sarà il gong finale del calciomercato invernale. In questo primo mese del 2022 il lavoro di Tiago Pinto è stato più che positivo avendo trovato la sistemazione a tanti esuberi presenti in rosa. Il general manager della Roma, poi, ha anche acquistato due rinforzi per la rosa richiesti direttamente da José Mourinho. Si tratta di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, arrivati entrambi in prestito, ma da squadre diverse. Il primo ha vestito la maglia dell’Arsenal prima di approdare nella Capitale, mentre il secondo viene dal Porto con cui ha giocato anche in Champions.

Sembra improbabile che nelle ore più calde, ovvero le prossime, possa arrivare un terzo innesto per la Roma. Mourinho ha sperato a lungo di poter ottenere un altro rinforzo, possibilmente regista, ma alcune situazioni non hanno permesso il suo arrivo. In partenza, invece, sono diversi i giocatori che hanno lasciato Trigoria, almeno a titolo temporaneo. Tra questi vanno sicuramente sottolineati Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar, Borja Mayoral e Bryan Reynolds, approdato in Belgio al Kortrijk. A titolo definitivo, invece, ha lasciato la Roma uno di quei giocatori che Mourinho ha inserito fuori rosa a inizio stagione. Questi sono Santon e Federico Fazio. Proprio quest’ultimo è diventato un nuovo giocatore della Salernitana dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Roma.

Calciomercato Roma, Santon resta l’unico esubero

Discorso diverso, invece, per Davide Santon. L’ex terzino dell’Inter nei giorni scorsi è sembrato molto vicino alla rescissione consensuale con il club, mentre ultimamente il discorso sembra essersi fermato. Come riporta Il Romanista, l’esterno destro, infatti, ha deciso di rimanere a Roma fino al termine del contratto, quindi fino al 30 giugno 2022. Davide resta, così, l’ultimo esubero presente in rosa. Sembra molto difficile che qualche squadra possa acquistarlo in queste ultime ore di calciomercato. In estate l’occasione c’è stata. Sulle tracce di Santon ci sono state due squadre turche e lo Spezia che, però, il terzino destro ha rifiutato.