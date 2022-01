Calciomercato Roma, sorpasso in Liga | Il nodo della formula

Il club, interessato al centrocampista della Roma, ha deciso di trattare anche un altro giocatore in questo calciomercato invernale

Da giorni la Roma sta cercando di trovare una sistemazione ad Amadou Diawara. Il centrocampista arrivato nella Capitale nel 2019 dal Napoli non è nei piani di José Mourinho e per questo Tiago Pinto sta tentando di cederlo. Queste ultime 30 ore di calciomercato invernale sono fondamentali per scoprire quale sarà il futuro del guineano, che potrebbe giocare lontano da Trigoria. Su di lui, infatti, ci sono molte squadre, ma nonostante questo Diawara ha rispedito al mittente molte offerte. Tra queste, inizialmente anche quelle del Valencia che, però, secondo le parole dell’agente Daniele Piraino, è riuscito a catturare l’attenzione del numero 42 giallorosso.

Secondo il suo procuratore, il sogno di Amadou sarebbe quello di giocare nel Valencia nonostante nei giorni scorsi si fosse parlato di destinazione rifiutata da parte del regista. Il club spagnolo potrebbe essere perfetto per Diawara che a Roma non sta trovando molto spazio. Il numero 42, infatti, non è riuscito a stregare Mourinho che lo ha schierato solamente otto volte in questa stagione. In Serie A sono solamente quattro le gare, di cui solo una da titolare. Lo stesso numero di partite sono state giocate in Conference League, compreso lo scivolone contro il Bodo Glimt del 21 ottobre.

Calciomercato Roma, il Valencia vuole Malsa

La trattativa con il Valencia non sembra essere la più facile, soprattutto per due motivi. Prima di tutto, tra circa 30 ore chiude la finestra invernale di calciomercato e la Roma sta cercando di piazzare il centrocampista per liberare il posto per un rinforzo. Poi, il club spagnolo non naviga nell’oro per questo vorrebbe cercare di rinforzarsi con costi contenuti. Intanto, secondo Teleradiostereo, il Valencia sta trattando con il Levante un altro centrocampista ovvero Mickael Malsa. Il mediano è in vantaggio su Diawara a causa del costo, tre milioni contro gli 8/9 del giallorosso. Ciò che frena tutte e due le trattative, però, è la formula richiesta dalla Roma e dal Levante. Entrambi i club chiedono al Valencia di inserire nell’offerta l’obbligo di acquisto, ma il club allenato da Bordalas sembra non voler cedere.