Calciomercato Roma, ufficiale: ritorno alle origini | Le cifre dell’affare

A poche ore dalla conclusione della sessione invernale di calciomercato, un affare sembra a un passo dalla definizione.

Le priorità della Roma, in questo calciomercato invernale , erano ben chiare sin dall’inizio della sessione. I giallorossi, sulla base delle indicazioni fornite da José Mourinho, dovevano intervenire per rendere la rosa più equilibrata e rinforzare alcune posizioni specifiche. In particolare l’allenatore portoghese aveva indicato la necessità di cedere alcuni giocatori che non rientravano nel progetto tecnico e sostituirli con elementi di maggiore spessore e personalità.

Due le zone di campo individuate come prioritarie: le corsie laterali, con la necessità di trovare un alter ego di Rick Karsdorp, e il centrocampo. Per quanto riguarda le fasce, è arrivato Ainsley Maitland-Niles. L’inglese, preso in prestito dall’Arsenal, si è rivelato già molto utile, anche per via della sua capacità di agire sia sulla corsia destra che su quella sinistra. In mezzo l’acquisto di Sergio Oliveira ha dato la sveglia al centrocampo giallorosso: geometrie, fisico e tanta personalità per rinforzare la mediana.

Operazioni che hanno soddisfatto Mourinho, che in particolare ha elogiato la capacità della dirigenza di chiudere questi affari già nella prima metà di gennaio. Eppure, l’ipotesi di completare un ultimo acquisto, di piazzare un colpo last minute ingolosisce Tiago Pinto. Il dirigente portoghese sta cercando di capire se nelle ultime ore di calciomercato possa presentarsi quell’opportunità che regalerebbe alla Roma un ulteriore innesto.

In questo senso, è da depennare il nome di Tanguy Ndombele. L’arrivo del centrocampista francese è parso sin dai primissimi giorni complicato, per via dell’alto ingaggio percepito al Tottenham. Tuttavia l’imprevedibilità del calciomercato ha lasciato aperto fino all’ultimo uno spiraglio per le speranze dei tifosi giallorossi. Speranza che sono ora definitivamente tramontate. Il Lione ha infatti ufficializzato poco fa il ritorno di Ndombele. Il centrocampista torna nel club che lo aveva lanciato e visto protagonista tra il 2017 e il 2019. Affare in prestito oneroso – per 1,42 milioni di euro – con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro.