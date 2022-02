Calciomercato Roma, i voti a Pinto | La reazione dei tifosi sui social

Calciomercato Roma, chiuse le operazioni, oggi Pinto spiegherà in conferenza il suo punto di vista. I tifosi però si dividono sui social

Alle 15 metterà la faccia davanti alle telecamere e cercherà di spiegare il suo punto di vista sul mercato appena chiuso. Tiago Pinto ha fatto così anche lo scorso gennaio e pure a settembre. Insomma, quando è il momento, non si tira certamente indietro.

Di operazioni in entrata ne ha chiuse due: Maitland-Niles e Sergio Oliveira. In uscita invece ne ha portate a termine diverse, alleggerendo in questo modo il bilancio giallorosso. Si poteva fare di più? Sicuramente sì, come tutti potremmo fare di più nel nostro lavoro. Ma in generale il resoconto non può che essere positivo. Sono arrivati i tasselli giusti e si sono messe a posto alcune situazioni. Adesso c’è bisogno di programmazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ora i colpacci a zero | Ostacolo Real Madrid

Calciomercato Roma, la reazione dei tifosi

Ovviamente non tutti possono essere d’accordo. E sui social i tifosi giallorossi si sono divisi. “Pinto ha preso due giocatori nei ruoli che Mourinho desiderava e sono arrivati già a metà gennaio. Poi ha rescisso il contratto con Fazio e mandato via chi non faceva parte del progetto” si legge, giusto. Altri però sono del parere opposto: “Questa storia che un giocatore blocca l’arrivo di un altro non regge. Se avessero voluto prendere un calciatore lo avrebbero fatto, evidentemente non si poteva o non serviva”. Poi c’è anche la questione Zakaria che tiene banco: per qualcuno è meglio Sergio Oliveira, per altri la possibilità di prendere lo svizzero spendendo poco in questa sessione di mercato è un’occasione sfumata, soprattutto perché poi è andato alla Juve.

Questione Diawara infine: “Bisognava trovare una sistemazione a dicembre scrive qualcuno”; “Se ha rifiutato tutte le offerte non è colpa della società” sottolinea qualche altro. In poche parole: impossibile, sempre, mettere davvero d’accordo tutti.