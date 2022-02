Calciomercato Roma, ora i colpacci a zero | Ostacolo Real Madrid

Calciomercato Roma, il rinnovo non ci sarà e allora il colpo a zero diventa possibile. Ma attenzione al Real Madrid

Chiusa la sessione di mercato invernale, che ha comunque regalato due innesti importanti alla Roma, adesso è arrivato il momento della programmazione. Intanto un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere lo darà Tiago Pinto, che parlerà oggi pomeriggio in conferenza stampa.

Ovviamente il general manager farà un resoconto delle manovre andare a buon fine e anche quelle che purtroppo non si sono concretizzate. Ma qualche domanda sul futuro ci sarà di certo. E la sensazione è che la Roma abbia le idee chiare. Intanto si comincia a programmare, cercando di capire anche quali potrebbero essere i colpi di mercato per la prossima estate.

Calciomercato Roma, sul colpo a zero c’è il Real Madrid

Sono tanti quei calciatori che essendo in scadenza di contratto hanno la possibilità di firmare un accordo con il prossimo club. I colpi a parametro zero sono quelli che ovviamente stuzzicano tutti i direttori sportivi. E ci mettiamo anche Tiago Pinto, giustamente, in questo calderone. Che valuta tutti i profili. Uno sicuramente è quello del centrocampista del Bayern Monaco Tolisso, che con i bavaresi non rinnoverà, e che potrebbe sicuramente rientrare nel mirino del gm portoghese. Anche se dalla Spagna parlano di un forte interesse del Real Madrid nei confronti del francese.

Ecco, in un caso come questo, sarebbe importante riuscire ad anticipare tutti. Magari presentando un’offerta già nelle prossime settimane per cercare di tastare il polso alla situazione. Tolisso, in mezzo al campo, potrebbe certamente tornare utile a Mourinho il prossimo anno. Un centrocampista che può tranquillamente giocare in un centrocampo a due che in uno a tre. Insomma, un profilo decisamente importante. E se la Roma vuole alzare l’asticella ha bisogno di gente così. Mou non lo ha mai mandato a dire.