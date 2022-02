Terremoto in Serie A | Scontro con la FIGC e dimissioni immediate

Il calcio italiano ancora una volta alle prese con una situazione di difficile gestione. In giornata attese novità importanti.

Dopo un mese frenetico, fatto di contatti, trattative e accordi – stretti o saltati – il calciomercato invernale si è chiuso. La Roma, nonostante i tentativi degli ultimi giorni di piazzare un terzo colpo, non è riuscita a regalare a Mourinho un ultimo innesto last minute. Ciò nonostante, la sessione di mercato del club può essere comunque giudicata positivamente. Gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira saranno infatti molto utili nel prosieguo della stagione.

Anche perché da qui a maggio gli impegni saranno tanti e la Roma vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance. A partire già dall’appuntamento di sabato pomeriggio, quando allo Stadio Olimpico sarà di scena il Genoa. Dare continuità alle tre vittorie consecutive ottenute prima della sosta è indispensabile per continuare la corsa per un posto in Europa. Intanto, il calcio italiano sembra ancora una volta alle prese con un possibile terremoto.

Serie A, terremoto in vista | Scontro con la FIGC e dimissioni

All’origine degli scossoni che stanno colpendo il nostro calcio c’è la richiesta inoltrata dal CONI alle varie federazioni. Il Comitato Olimpico chiede di adeguarsi ai principi informatori, che prevedono la maggioranza semplice, e non qualificata, per le delibere. Una richiesta che la FIGC ha girato alle Lege calcistiche italiane, incontrando la resistenza della Lega Serie A. Al contrario, le Leghe di B e C hanno già provveduto ad aggiornare le proprie norme interne. Il rischio di uno scontro frontale, ad oggi, è elevatissimo.

La Lega Serie A avrà tempo fino al 15 febbraio per adeguare il proprio statuto. Se questa scadenza non dovesse essere rispettata, la FIGC potrebbe procedere al commissariamento. Giovedì scorso i club, all’unanimità, hanno avanzato una richiesta per avere più tempo per aggiornare lo statuto, ma la tensione è sempre più alta. Una situazione che starebbe per portare a conseguenze particolarmente gravi: il presidente della Lega Paolo Dal Pino sarebbe infatti sul punto di rassegnare le proprie dimissioni. Una decisione che potrebbe essere resa nota già nella giornata di oggi.