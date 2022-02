Calciomercato Roma, futuro da scrivere | Mou prepara la rivoluzione

In casa Roma si prepara una vera e propria rivoluzione. Al centro di tutto José Mourinho: il futuro passa dalle sue scelte.

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, in casa Roma l’attenzione torna a concentrarsi sui prossimi impegni in campo. I giallorossi sono attesi nel pomeriggio di sabato dalla sfida interna contro il Genoa. Un match da affrontare con piglio e concentrazione per allungare la striscia di vittorie inaugurata prima della sosta. I tre successi consecutivi inanellati tra Campionato e Coppa Italia hanno rilanciato le ambizioni giallorosse e José Mourinho non vuole fermarsi.

Di fronte, una squadra in piena lotta per la salvezza che nell’ultima uscita è apparsa rigenerata dall’arrivo del nuovo allenatore Blessin. Una sfida non banale, insomma, che la Roma dovrà aggredire nel modo giusto per non esporsi a rischi inutili. L’approccio visto ad Empoli è quello che l’allenatore vuole ritrovare già alla ripresa del Campionato, sabato, all’inseguimento di altri tre punti da portare a casa.

Calciomercato Roma, rivoluzione Mou | In tanti verso l’addio

Accanto alle questioni di campo, però, il lavoro per costruire la Roma del futuro prosegue. Come spiega Il Corriere dello Sport, dalla proprietà è arrivato l’input a sospendere le trattative per i rinnovi di contratto. Non è il momento di farsi prendere dalla fretta. Al contrario, occorre capire dove arriverà quest’anno la squadra e cominciare a costruire un futuro che potrebbe comprendere molti volti nuovi. Decisivo il ruolo di Mourinho: i Friedkin hanno dato al tecnico carta bianca sulla gestione dell’area tecnica. Sarà lui a decidere il futuro. E in questo senso, sono in pochi a poter essere certi della riconferma: Spinazzola e Pellegrini, oltre alla coppia offensiva Abraham-Zaniolo. Sergio Oliveira ha già convinto tutti e sarà riscattato.

Per gli altri, la permanenza dovrà essere conquistata sul campo, da qui alla fine della stagione. I rinnovi di Cristante e Veretout sono congelati, nonostante i contatti avvenuti nei mesi scorsi. Stesso discorso per Mancini, nonostante con il centrale un accordo di massima sia già stato trovato. In bilico anche Ibanez, che non ha raggiunto la crescita che ci si aspettava, e Smalling, troppo spesso fermato da problemi fisici. El Shaarawy è considerato dal tecnico una valida alternativa, ma di fronte a un’offerta la Roma potrebbe decidere di non rinunciare all’opportunità di realizzare una plusvalenza. Anche Kumbulla potrebbe salutare, magari come contropartita per qualche operazione in entrata. Insomma: la lista dei giocatori che potrebbero lasciare Trigoria è lunga. Dipenderà dal loro rendimento e, soprattutto, dalle decisioni di Mourinho. Sarà lui a scrivere il futuro giallorosso.