Calciomercato Roma, Mou ha scelto gli obiettivi | Pinto già al lavoro

José Mourinho e Tiago Pinto già al lavoro per pianificare il prossimo calciomercato della Roma. Ecco gli obiettivi.

Non c’è il botto finale nel calciomercato giallorosso. Quel terzo colpo che avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta di una sessione invernale ben condotta dal club, alla fine non si è concretizzato. Troppe le variabili da far incastrare nelle ultime ore di mercato, troppi gli ostacoli da superare per regalare a José Mourinho un colpo last minute. D’altra parte, la Roma può complessivamente ritenersi soddisfatta dell’andamento della sessione di gennaio.

In un mercato particolare come quello invernale, e con un budget a disposizione piuttosto limitato, il General Manager giallorosso Tiago Pinto è riuscito a portare a termine i due acquisti che Mourinho aveva indicato, nei mesi scorsi, come indispensabili. Gli arrivi di Ainsley Maitland-Niles e di Sergio Oliveira sono stati apprezzati dal tecnico, che ora può contare su una rosa più profonda ed esperta. Anche le tempistiche sono state molto apprezzate dall’allenatore: già prima della metà di gennaio, i due nuovi acquisti erano in città.

Calciomercato Roma, ora si guarda avanti | Gli obiettivi per il futuro

Ma l’idea di Mourinho e Pinto è chiara: questi due arrivi sono solo un tassello in un puzzle ben più ampio. Il piano di crescita della Roma dovrà svilupparsi nelle prossime stagioni. Sessione dopo sessione il calciomercato dovrà contribuire in maniera fondamentale. Per questo, nonostante siano trascorse poche ore dalla chiusura della finestra di gennaio, tutta la dirigenza è già al lavoro sugli obiettivi e sulle strategie da portare avanti in vista del calciomercato che verrà, per costruire la Roma della prossima stagione. Ed è probabile che in vista del prossimo anno la squadra vada incontro ad un importante restyling.

Mourinho vuole alzare l’asticella degli obiettivi e delle ambizioni e per farlo ha bisogno di elementi di grande spessore. In mediana, sottolinea Il Corriere dello Sport, resta forte l’interesse per due vecchi pallini: Grillitsch e Xhaka. L’austriaco si libererà a parametro zero e la Roma dovrà far valere i contatti delle settimane scorse per bruciare la concorrenza di Newcastle e Milan. Sullo svizzero si potrà invece tentare di aprire una trattativa con l’Arsenal che preveda anche il riscatto di Maitland-Niles. Un’operazione più ampia per la quale Pinto spera di ottenere uno sconto da parte dei Gunners. Occhio anche ai rapporti con il Valencia: l’idea di uno scambio tra Carles Perez e Guedes rimane una possibilità da esplorare.