Calciomercato Roma, piano Juve per Zaniolo | Lo ha chiesto Allegri

All’indomani della chiusura del calciomercato invernale i club tornano a pianificare il futuro. E si torna a parlare di Zaniolo.

Primo febbraio, si volta pagina. Il calciomercato invernale, dopo un mese intenso di trattative e affari tentati o centrati, va in archivio. Una finestra di trasferimenti sui generis, quella che si è appena conclusa. Partita in sordina per gran parte delle squadre, anche per via delle conseguenze economiche della crisi pandemica, si è invece rivelato un appuntamento ricco di affari anche clamorosi. Basti pensare agli ultimi giorni di fuoco che hanno visto la Juventus protagonista.

I bianconeri con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria rilanciano con forza le proprie ambizioni, diventando ora la più seria candidata nella volata per la qualificazione alla prossima Champions League. Una novità che riguarda anche la Roma, che quel quarto posto non ha mai smesso di sognarlo. Ora a parlare sarà il campo, mentre il calciomercato, nonostante il recentissimo stop alla sessione, è sempre in movimento. Con nuove strategie e nuovi obiettivi.

Calciomercato Roma, piano Juve per Zaniolo | La situazione

D’altra parte la pianificazione, nella gestione di club di primissimo livello, è fondamentale per attuare al meglio le proprie strategie. In qualche modo lo dimostra anche la finestra trasferimenti appena conclusa, che ha visto la Roma mettere a segno due colpi importanti nel giro di pochissimi giorni. Un segnale chiaro di come la dirigenza giallorossa, in primis il General Manager Tiago Pinto, si sia mossa con anticipo per accontentare Mourinho nel più breve tempo possibile.

Ma ragionamenti e valutazioni per il futuro non si fanno soltanto in casa Roma. Anzi, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport anche la Juve, forte di un mercato spumeggiante, starebbe già considerando le prossime mosse in vista dell’estate. Tra queste rientrerebbe anche l’assalto a Nicolò Zaniolo, vecchio pallino della dirigenza bianconera. Un’ipotesi che potrebbe diventare ancor più concreta in caso di addio di Dybala. I primi contatti con l’agente del giocatore ci sono già stati, nel mese di dicembre, e segnalano come l’intenzione di fare un tentativo sia concreta. D’altra parte Allegri stravede per lui e sarebbe più che felice di allenarlo. Certo, ci sarà da convincere la Roma: operazione tutt’altro che semplice, visto che il club punta su Nicolò come una delle colonne per il futuro ed è forte di un contratto in scadenza nel 2024.