L’ultimo colpo di calciomercato in Serie A porta la firma d’autore di Walter Sabatini. Un altro ex Roma è pronto a sbarcare in città.

Sabatini piazza l’ennesima sorpresa, stavolta dopo la chiusura ufficiale del calciomercato invernale. Il colpo finale, dopo la giornata conclusiva di una sessione che ha riservato tante sorprese, lo piazza ancora una volta l’ex ds della Roma, passato da poco alla Salernitana. Il club campano si assicura un altro giocatore ex giallorosso, pronto a raggiungere la città nelle prossime ore.

Walter Sabatini piazza l’ultimo colpaccio in casa Salernitana. L’ex direttore sportivo dei giallorossi sta lavorando col club campano dal cambio proprietà definito a fine anno e ha deciso di tornare a modo suo. L’ex Roma è pronto a raggiungere la città, un altro colpo suggestivo in questa sessione di calciomercato invernale. Il club campano, allenato da Stefano Colantuono, è chiamato ad una salvezza che avrebbe dell’eccezionale e Walter Sabatini ha stravolto completamente la squadra granata. Ennesimo ex giallorosso che ritrova Sabatini, dopo che Federico Fazio ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Roma.

Calciomercato, guizzo di Sabatini | Accordo e firma con l’ex Roma

Ennesimo argentino ex Roma per la Salernitana. Come annunciato da ‘Sky’, il club campano ha convinto lo svincolato Diego Perotti, che arriverà in città nella giornata di domani per firmare il proprio contratto. L’accordo tra club e calciatore è arrivato in serata. L’ex romanista era senza squadra da inizio settembre, da quando ha lasciato i turchi del Fenerbahçe. Ciliegina sulla torta di una sessione che ha visto Sabatini assoluto protagonista tra le squadre che lottano per la salvezza. Il doppio ingaggio degli ex giallorossi permetterà a tutti di vivere una partita ricca di emozioni e suggestioni, il 10 aprile i campani raggiungeranno lo stadio Olimpico per la sfida alla Roma di Mourinho. Per la prima volta i giallorossi potrebbero incontrare Fazio e Perotti da coppia avversaria dopo aver giocato tante gare con la maglia della Roma, per la precisione il difensore 169 volte mentre il fantasista per 138 gare, numeri di tutto rispetto.