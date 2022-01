Il calciomercato invernale in casa Roma si è chiuso senza sussulti. Già si guarda ai prossimi obiettivi estivi, la scadenza si avvicina.

Niente sorpresa dell’ultimo minuto nella giornata di chiusura del calciomercato di riparazione. Tiago Pinto si ferma a due nuovi rinforzi nella sessione invernale, mentre tante cessioni sono state piazzate negli ultimi giorni. E’ già tempo di bilanci per tanti giocatori andati in scadenza contrattuale, non solo Kamara in casa Marsiglia. Ecco la lista aggiornata dopo la chiusura del calciomercato invernale.

Si chiude il calciomercato invernale in Serie A. Alle ore 20 lo stop ufficiale al deposito dei nuovi contratti, in casa Roma non è arrivato il terzo colpaccio last minute. Giallorossi che si consolano co due rinforzi di livello, Maitland-Niles e Oliveira hanno garantito da subito un apporto qualitativo nella rosa di Josè Mourinho. Non c’è neanche il tempo di salutare la sessione invernale che gli occhi degli appassionati si focalizzano sulla questione scadenze contrattuali nella prossima estate. Non solo Boubacar Kamara dal Marsiglia, tantissimi nomi potranno accordarsi con un nuovo club a costo zero.

Calciomercato Roma, non solo Kamara | Scadenza 2022: che lista

Tantissimi profili interessanti andranno in scadenza di contratto a giugno 2022. A partire da Boubacar Kamara: il centrocampista classe 1999 si separerà dal Marsiglia e ci sono stati parecchi rumors sull’interesse della Roma. Situazione simile a quella dell’austriaco Florian Grillitsch: il nazionale austriaco si libererà dall’Hoffenheim a costo zero. Sempre in Bundesliga c’è il difensore Niklas Sule, il 26enne è destinato a lasciare in scadenza il Bayern Monaco. Stesso ruolo e stesso campionato per Matthias Ginter, in scadenza col Borussia M’gladbach. In attacco, sempre in Bundes, si libererà a zero Kramaric, anche lui dall’Hoffenheim. Dando uno sguardo alla Premier League, campionato da cui sono arrivati tanti rinforzi per Mourinho, la lista si arricchisce di suggestioni: Christensen in casa Chelsea, il difensore Tarkowski dal Burnley senza dimenticare Lacazette e Lingard rispettivamente in scadenza in casa Arsenal e Manchester United. Una lista che può scatenare le fantasie dei tifosi in vista di giugno, arricchita anche dai nomi di Tolisso e Mbemba.