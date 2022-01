Calciomercato Roma, sessione invernale conclusa | Due colpi in entrata, tante uscite

E’ suonato il gong sulla sessione invernale del calciomercato 2021-2022. Ecco tutte le operazioni svolte dalla Roma.

José Mourinho può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto dal suo connazionale Tiago Pinto? Lo Special One – che ha spostao un progetto di tre anni – sapeva bene quanto e come la società capitolina potesse agire sul mercato.

Mancava la ciliegina sulla torta a questo calciomercato di riparazione ai giallorossi. Ciliegina che però non è arrivata causa un centrocampo troppo folto. Alla fine Amadou Diawara resta nella capitale e rimarrà un’opzione per l’allenatore della Roma. In mezzo al campo la squadra può contare sui nomi di Cristante, Veretout, Diawara, Darboe, Bove, oltre a quelli più offensivi come Pellegrini, Sergio Oliveira e Mkhitaryan.

Calciomercato Roma, tutte le mosse

Per Diawara e Darboe tutti i discorsi sono rimandati a giugno. Per il primo molto probabilmente si troverà una sistemazione a titolo definitivo, per il giovane gambiano potrebbero aprirsi le porte per il prestito. Tutto dipenderà anche dalle prestazioni che i centrocampisti faranno in campo. Attenzione anche al futuro di Jordan Veretout, tutt’altro che scontato. La sessione di mercato invernale si è conclusa con due arrivi, quelli di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e Sergio Oliveira dal Porto, con entrambe le operazioni fatte in prestito.

Cambiano casacca poi Providence, rientrato dal prestito al Bruges per andare in Portogallo all’Estoril, Robin Olsen, che dallo Sheffield United è passato all’Aston Villa, e Riccardo Ciervo, che termina il prestito alla Sampdoria per trasferirsi a titolo definitivo al Sassuolo.. Federico Fazio a sei mesi dalla scadenza del suo contratto ha rescisso ed è andato alla Salernitana, Villar e Borja Mayoral al Getafe, Bryan Reynolds al Kortrijk in Belgio e Riccardo Calafiori al Genoa.