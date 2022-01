Roma, ultime da Trigoria | Le condizioni di Pellegrini

Roma, questi gli ultimi aggiornamenti dal centro di allenamento circa le condizioni del numero 7 e non solo.

Siamo ormai giunti alle battute finali di una campagna acquisti molto particolare, caratterizzata da un dinamismo a dir poco importante soprattutto nelle ultime ore. Questo non tanto in casa giallorossa, dove Pinto ha cercato di operare celermente e chiudere le trattative nel minor tempo possibile, ma soprattutto a Torino e Milano, come evidenziato dagli affari Vlahovic, Gosens e Zakaria.

Entro le 20 vedremo se il gm capitolino riuscirà a regalare un ultimo colpo a José Mourinho e ad una piazza che, seppur sconfortata dalle grandi operazioni chiuse dalle due settentrionali appena citate, pare aver apprezzato quasi all’unisono il modus operandi dell’ex Benfica, bravo a intervenire in modo intelligente quanto tempestivo laddove ce ne fosse maggior bisogno.

Dopo l’approdo di Oliveira, non pochi credevano che il mercato capitolino potesse arrestarsi ma le speranze di assistere ad un ultimo arrivo sono state pian piano infiammate dalle dichiarazioni dello Special One e dalla possibilità, al momento non ancora concretizzatasi, di chiosare degnamente anche il discorso in uscita, in seguito agli allontanamenti di chi, come Mayoral o Fazio,fosse da tempo considerato un esubero.

Roma, le ultime sulle condizioni su capitan Pellegrini

La possibile uscita di Diawara e la denuncia di Mou sulla posizione del numero 27 ex Porto, che a sua detta non è un regista, lasciava credere che, alla fine, il tanto anelato colpo in regia potesse arrivare. In attesa di novità in quest’ultima parentesi di mercato, riportiamo però un importante aggiornamento circa Lorenzo Pellegrini.

Al netto dei nuovi arrivi, la presenza del numero 7 è troppo importante per lo scacchiere di Mou che non poche volte ha dovuto fare i conti con gli stop del suo capitano. Quest’ultimo si è oggi allenato a Trigoria individualmente in quel di Trigoria. Il piano dello staff medico è quello di favorirne il rientro entro i prossimi giorni, alfine di garantire la sua convocazione per la gara contro il Genoa, in programma sabato 5 febbraio alle ore 15.

Assenti, intanto, alla seduta di ripresa odierna Darboe, Shomurodov e Vina, impegnati con le proprie nazionali.