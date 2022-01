Chiusura di calciomercato senza acuti in casa Roma. Non si può dire lo stesso per il Genoa, prossimo avversario in campionato dei giallorossi.

Rivoluzione nell’ultimo giorno di calciomercato per i prossimi avversari della Roma. Il Genoa è stato protagonista assoluto delle ultime ore della sessione invernale, ben tre movimenti ufficiali per il club ligure. Ecco come cambierà la formazione, risvolti anche nella sfida dell’Olimpico contro i giallorossi.

Si è chiusa da poche ore la sessione di calciomercato invernale in Serie A. Si chiude una finestra invernale decisamente infuocata, sugli scudi la Juventus che si è rafforzata ad un livello impressionante. Niente colpaccio last minute in casa Roma, la mancata cessione di Diawara ha messo ancora una volta i bastoni tra le ruote a Tiago Pinto. Chi non ha esitato a cambiare faccia nelle ultime 24 ore è invece la prossima avversria dei giallorossi, il Genoa è stato attivissimo nell’ultima giornata di sessione invernale. Tante novità per il club ligure, a partire dalla panchina dove ci sarà l’esordio del tedesco Alexander Blessin, ecco gli ultimi movimenti ufficiali.

Calciomercato, rivoluzione prima della Roma | Tre movimenti ufficiali

Ben tre movimenti ufficiali per i liguri, nelle ultime ventiquattr’ore di calciomercato. I liguri salutano Goran Pandev, che non ritroverà Josè Mourinho sabato all’Olimpico, destinazione Parma in Serie B. Cessione anche sulla mediana rossoblù, il Genoa saluta anche Ivan Radovanovic. Neanche l’ex Chievo partirà alla volta di Roma, ma il suo futuro stagionale proseguirà in Serie A. Il serbo raggiunge la Salernitana, al pari di Federico Fazio, entrambi potrebbero giocare contro la Roma ma il 10 aprile allo stadio Olimpico. Il nuovo acquisto invece è rappresentato dal giovane esterno d’attacco Albert Gudmundsson, arrivato dall’ AZ Alkmarr. Tante operazioni che cambiano le gerarchie della rosa ligure, pronta a tentare l’impresa allo stadio Olimpico. Mourinho ha fame di continuità, i giallorossi sono a caccia della quarta vittoria consecutiva.