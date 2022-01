Ci siamo, oggi, 31 gennaio, alle 20 chiuderà il calciomercato di gennaio e Asromalive seguirà in tempo reale indiscrezioni e trattative della Roma e non solo

Caratterizzato dal clamoroso trasferimento di Vlahovic alla Juventus, il calciomercato di gennaio chiuderà i battenti oggi, 31 gennaio, alle ore 20. Mossasi in anticipo con gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, la Roma resta vigile sul fronte cessioni (Darboe, Diawara e Santon su tutti), senza tuttavia trascurare un possibile colpo last minute, non per forza in mediana (Gonçalo Guedes il nome più caldo).

LIVE

13.25 Aaron Ramsey sembrerebbe essersi convinto ad accettare la proposta del Rangers Glasgow: il gallese vicino all’addio alla Juve.

13.15 Accordo Roma-Hajduk Spalato: il contratto di Mate Ivkovic è stato depositato in Lega.

Ore 12.50 – Il Galatasaray raggiunge l’accordo con la Fiorentina per Erik Pulgar. Sfuma la pista per Diawara in Turchia.

Ore 12.30 – Sembra complicarsi la pista che porta a Gonçalo Guedes, il Valencia chiede 40 milioni.

Ore 12.00 – Secondo Le Cronache, Ebrima Darboe è nel mirino della Salernitana.

Ore 11.30 – Secondo Sky Sport, Mourinho vuole prendere a giugno Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim. Su di lui anche Milan e Newcastle.

Ore 10.59 – Secondo calciomercato.it, Bentancur avrebbe firmato già per il Tottenham.

Ore 10 – In Spagna sono sicuri, il Valencia non ha ancora mollato Diawara.

Ore 9.22 – Il general manager Tiago Pinto resta vigile anche per giugno. Due cessioni importanti potrebbero finanziare il mercato in entrata

Ore 9.13 – Accostato e offerto anche alla Roma, Naithan Nandez resta un obiettivo concreto della Juventus. Lo stallo con il Cagliari riguarda soprattutto la formula dell’operazione. I sardi vorrebbero un obbligo condizionato di riscatto che i bianconeri sin qui non hanno accettato

Ore 9.00 – Il Cagliari si è sfilato dalla corsa a Diawara, ma resta vigile su Darboe, la cui cessione è meno complicata per diversi motivi

Ore 8.45 – Il Venezia attende ancora una risposta da Diawara dopo aver raggiunto un accordo nella sera di ieri con la Roma

Ore 8.00 – Giornata di visite mediche con la Juve per Denis Zakaria. Ex obiettivo della Roma, il centrocampista svizzero non era più sul taccuino di Tiago Pinto ormai da mesi