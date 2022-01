Calciomercato Roma, ecco la soluzione | Scambio e colpo in extremis

Tentativi frenetici per completare, nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, acquisti dell’ultimo minuto.

Nel corso degli ultimi mesi sono state due le principali lacune emerse nella rosa giallorossa: l’assenza di un vice-Karsdorp all’altezza e quella di un centrocampista di grande personalità. Mancanze evidenziate da José Mourinho, che soprattutto per quanto riguarda la mediana ha insistito sull’urgenza di un rinforzo. Per la verità l’allenatore portoghese aveva chiesto un centrocampista sin dai primissimi giorni a Roma, quando indicò Xhaka come primo obiettivo.

Poi, lo sappiamo, le cose andarono diversamente. E così lo Special One ha puntato con forza sulla coppia di centrocampisti centrali formata da Cristante e Veretout, ritenendo le alternative rappresentate da Diawara, Villar e Darboe non abbastanza affidabili. Con la riapertura del mercato la Roma è poi riuscita ad accontentare Mou, portando in giallorosso quel Sergio Oliveira che sembra già inamovibile nello scacchiere del mister.

LEGGI ANCHE: DIRETTA Calciomercato Roma, le ultime su Diawara a Guedes | Ufficiale Ivkovic

Calciomercato Roma, scambio possibile | Le ultime

Prima di arrivare al nome del centrocampista ex Porto sono stati diversi i giocatori accostati ai colori giallorossi. E non è detto che il suo arrivo sia destinato ad essere l’ultimo in assoluto in questo calciomercato giallorosso. Il General Manager Tiago Pinto è infatti particolarmente attivo e in queste ultime ore potrebbe anche aprirsi uno spiraglio per un ultimo rinforzo last minute per il centrocampo giallorosso.

Come vi abbiamo raccontato poco fa, infatti, il Cagliari avrebbe aperto all’ipotesi di avere in prestito Ebrima Darboe fino alla fine della stagione. Una circostanza non da poco: senza l’uscita di un centrocampista, in casa Roma è praticamente impossibile pensare un altro colpo. Se invece i sardi, sfumato Diawara, decidessero di chiedere il gambiano le condizioni per mettere in piedi uno scambio con Nandez potrebbero tornare improvvisamente realistiche. A riportarlo è Sportitalia, che sottolinea come ci sarebbero i margini per un’operazione dell’ultimo minuto.