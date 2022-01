Calciomercato Roma, acquisto ufficiale | Arriva a titolo definitivo

Calciomercato Roma, il suo contratto è stato depositato in Lega: arriva a titolo definitivo. Ecco i dettagli.

Un occhio rivolto al presente, ma anche uno proiettato al futuro: in questo duplice orizzonte si muove la politica aziendale di una Roma che ha da poco concluso ufficialmente l’acquisto di un giovane centrocampista.

Si tratta di Mate Ivkovic, croato classe ‘2006, prelevato dall’Hajduk Spalato a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con il club croato. Tiago Pinto ha voluto giocare d’anticipo e, per evitare possibili irruzioni di altro club, ha preferito stringere i tempi e concludere l’affare già a gennaio, al punto che il contratto del giovane mediano è già stato depositato in Lega.

Calciomercato Roma, preso Ivkovic: contratto depositato in Lega

A dispetto della sua giovane età, Ivkovic ha già collezionato quattro presenze con la propria Nazionale Under 17, mettendo in mostra una buona personalità. L’auspicio della Roma e de tifosi giallorossi è la Croazia, da tempo fucina di grandi talenti, abbia “sfornato” un altro centrocampista tecnicamente dotato. Chiaramente a stretto giro di posta il gioiellino sarà aggregato al settore giovanile, e verosimilmente si procederà al suo innesto tra i “grandi” qualora dovesse meritarsi la fiducia di un Mourinho che in questa prima parte di stagione ha fatto sovente affidamento sui giovani, ad alcuni dei quali sta ritagliando spazi importanti. Vedasi, a titolo esemplificativo, quanto sta succedendo con Felix Gyan, già decisivo in alcune gare di campionato ed utilizzato anche in Coppa Italia.