Calciomercato Roma, che batosta | Quaranta milioni

Il general manager della Roma frena difronte alle condizioni del club, sfuma l’affare in questa finestra di calciomercato

Ultime ore di calciomercato e ultimi affari last minute. Quello che, però, stava preparando Tiago Pinto sembra molto vicino a sfumare a causa delle richieste del club. In questo primo mese de 2022 la parola d’ordine per la Roma è stata attenzione, sia nelle gare di campionato sia nel mercato. Un’occhio di riguardo, infatti, doveva essere dedicato alle finanze e Tiago Pinto lo ha fatto. Il general manager giallorosso ha portato nella Capitale due acquisti con un impatto molto basso, due prestiti che hanno rinforzato la rosa. José Mourinho, infatti, ha visto realizzate le sue richieste ed ha potuto abbracciare Maitland-Niles e Oliveira, arrivati a fronte di una spesa minima.

I due calciatori, approdati rispettivamente da Arsenal e Porto, sono arrivati nella prima età di gennaio e da quei giorni la Roma non ha fatto nessun altro movimento in entrata. Anzi, Pinto si è mosso molto in uscita. Il gm, infatti, ha piazzato diversi giocatori che con lo Special One non hanno trovato spazio e ora si sta muovendo per cedere gli ultimi esuberi. L’obiettivo è liberare un posto grazie alla cessione di uno tra Amadou Diawara ed Ebrima Darboe. I due, che sono stati impegnati in Coppa d’Africa, hanno diverse richieste, soprattutto dalla Serie A e potrebbero lasciare il club anche in quest’ultimo giorno di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Valencia chiede 40 milioni per Guedes

Già nei mesi scorsi asromalive.it ha riportato l’interesse di Mourinho per Gonçalo Guedes. L’esterno portoghese del Valencia piace molto allo Special One che vorrebbe vederlo a Roma per migliorare il pacchetto d’attacco. Secondo Hector Gomez, però, la trattativa sembra essere difficile a causa delle richieste del club. Il contratto di Guedes, infatti, scade nel 2024 e il Valencia non sembra disposto a cederlo a gennaio. Un’offerta a giugno sembra più adatta per l’esterno classe 1996 anche se il club spagnolo chiede 40 milioni per lasciarlo partire. Una cifra molto importante per un giocatore che ha segnato 8 gol e messo a segno 5 assist in 22 partite in Liga.