Calciomercato Roma, colpo last minute | Offerta dalla Serie A

Il centrocampista potrebbe lasciare la Roma in queste ultime ore di calciomercato, tentativo in extremis di un club italiano

Tiago Pinto sta cercando di trovare una sistemazione a tutti quegli esuberi presenti in rosa e che José Mourinho non ha praticamente mai utilizzato. L’allenatore portoghese, sin da quando si è insediato sulla panchina della Roma, ha avuto le idee chiare su quali sarebbero stati i titolari e quali i panchinari. Purtroppo per questi ultimi, lo status di riserve si è tradotto in una manciata di minuti giocati in campionato, o addirittura zero. Per questo motivo, essendo totalmente ai margini del progetto, la dirigenza ha dato carta bianca a Pinto per cedere i giocatori.

Uno degli obiettivi, oltre a dare l’opportunità ad alcuni tesserati giallorossi di mettere minuti nelle gambe e non perdere valore stando fermi in panchina, è sicuramente quello di fare spazio in rosa. Nei piani di Mou, infatti, c’è sempre stato quello di migliorare la rosa, anche dopo l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira. I due sono arrivati in prestito per rinforzare rispettivamente la fascia destra e il centrocampo, ma non bastano allo Special One. Il portoghese, nella conferenza stampa alla viglia dell’Empoli, ha annunciato che non ci sarebbero stati nuovi arrivi, nonostante abbia a lungo sperato in un nuovo innesto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Sky non ha dubbi | Mourinho tenta lo scippo al Milan

Calciomercato Roma, la Salernitana vuole Darboe

Sulla lista dei possibili partenti sono rimasti tre nomi, quello di Davide Santon, quello di Amadou Diawara e, infine, quello di Ebrima Darboe. Su questi ultimi due nomi è concentrata tutta l’attenzione di Pinto e Mourinho, che vorrebbero liberare uno slot in mezzo al campo per cercare di mettere a segno un colpo last minute. Secondo quanto riporta Le Cronache, Darboe è finito nel mirino della Salernitana. Il club allenato da Stefano Colantuono sta cercando di rinforzarsi per rincorrere una salvezza che sembra ormai solo un miraggio. Il centrocampista gambiano avrebbe, così, l’occasione di giocare, nonostante la situazione della Salernitana non sia delle migliori.