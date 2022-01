Calciomercato Roma, Sky non ha dubbi | Mourinho tenta lo scippo al Milan

Il giocatore è tornato nel mirino della Roma in queste ultime ore di calciomercato invernale, ma occhio alle concorrenti

Nove ore e ci sarà il triplice fischio sul calciomercato invernale. Oggi alle 20 c’è lo stop delle trattative e tutte le squadre stanno cercando di rinforzarsi con un colpo in extremis. Tra queste potrebbe esserci anche la Roma che in queste ore sta monitorando la situazione soprattutto in uscita. Tiago Pinto, infatti, ha bisogno di liberare un posto per permettere a un altro innesto di arrivare e migliorare la rosa di José Mourinho.

In uscita sono stati diversi i movimenti di mercato in casa Roma. Tiago Pinto, infatti, è riuscito a sistemare diversi esuberi presenti in rosa, che con l’allenatore ex Real Madrid non hanno inciso. Tra questi ci sono Gonzalo Villar e Borja Mayoral, girati in prestito al Getafe, Riccardo Calafiori, a titolo temporaneo al Genoa, e Bryan Reynolds, al Kortrjik fino a giugno 2022. Infine, va contanto anche Federico Fazio, che ha deciso di accettare le lusinghe della Saleritamna. In questi ultimi giorni di mercato si sta cercando di conoscere anche quale sarà il futuro di Amadou Diawara, che è nel mirino di diverse squadre. In caso il centrocampista classe 1997 partisse, si libererebbe un posto per il regista che chiede Mourinho, anche se Tiago Pinto dovrebbe essere così bravo da realizzare un colpo last minute.

Calciomercato Roma, anche Milan e Newcastle su Grillitsch

Sulla lista dei giocatori che piacciono a Tiago Pinto c’è Florian Grillitsch. Centrocampista classe 1995 in forza all’Hoffenheim, è in scadenza a giugno di quest’anno e per questo motivo ha attirato l’attenzione di diversi club. Sulle sue tracce, infatti, c’è la Roma, così come il Milan e il Newcasle. Secondo quanto riporta Sky Sport, Mourinho è molto interessato a Grillitsch e vorrebbe portare il mediano a Trigoria per la prossima stagione. Il ventiseienne, però, sembra non abbia alcuna intenzione di lasciare la sua attuale squadra. L’obiettivo del centrocampista, infatti, è quello di qualificarsi per le coppe europee con l’Hoffenheim prima di lasciarlo dopo un’avventura di cinque anni.