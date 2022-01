Calciomercato Roma, assist della Juve | Last minute Pinto

Calciomercato Roma, Pinto prova il sorpasso alla Juventus. Una trattativa che appare difficile ma non sono esclusi i colpi di scena

Saranno ore frenetiche in casa giallorossa. Anche perché tutte le porte per il terzo colpo ancora non sono chiuse. Certo, servirebbe una cessione come quella di Diawara, che appare comunque difficile, ma quel filo che potrebbe regalare a Mou un altro elemento ancora non si è spezzato.

Anche perché il nome che gira in questo momento è quello di Nandez del Cagliari. E siccome la Juve non ha chiuso ancora con il centrocampista – c’è in ballo la formula dell’operazione che non convince gli isolani – Tiago Pinto potrebbe anche tentare il colpo last minute. Secondo il Corriere dello Sport dei colpi di scena non sono del tutto da escludere. Anche se ribadiamo: sarà veramente difficile.

LEGGI ANCHE: DIRETTA Calciomercato Roma, da Diawara a Guedes | L’ultima giornata LIVE

Calciomercato Roma, entra in scena Darboe?

La svolta potrebbe essere un’altra. Magari Pinto si potrebbe giocare la carta Darboe che non sembrava destinato a uscire e che invece visto che Diawara ha praticamente puntato i piedi, potrebbe lasciare Trigoria. Il calciatore è già stato allertato. E un suo addio non è del tutto da escludere. Certo, la Juve appare avanti, ma questi continui tentennamenti potrebbero spingere Tiago Pinto a tentare un ultimo assalto. Sperando che questo possa andare realmente a segno.

Sarebbe decisamente importante riuscire a chiudere l’affare. Sarebbe decisamente importante anche dare l’impressione che la Roma c’è sul mercato fino all’ultimo momento. Non che il general manager portoghese sia rimasto con le mani in mano, anzi, ma un altro colpo sarebbe un ulteriore segnale verso tutti. E poi sarebbe contento anche Mourinho. E tutti i tifosi.