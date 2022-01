Calciomercato Roma, rifiuto e stop definitivo | Così si blocca tutto

Ultime, frenetiche ore di calciomercato prima della chiusura della sessione invernale. In casa Roma restano aperte diverse piste.

Ancora poche ore e la sessione invernale di calciomercato andrà definitivamente in archivio. Il gong, almeno per quanto riguarda le operazioni in entrata per le squadre italiane, è fissato alle ore 20. Diversi gli orari per altri Paesi europei, dove nella maggior parte dei casi la scadenza ultima per depositare i contratti è fissata allo scoccare della mezzanotte. In casa Roma, come noto, le principali operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, sono già state perfezionate da tempo. Ma non è detto che le ultime ore non riservino qualche guizzo finale.

Il General Manager Tiago Pinto rimane attivo su più fronti, anche perché le sorprese, nel calciomercato, possono essere improvvise e spesso si presentano proprio nelle battute finali. Per questo motivo il dirigente portoghese continua a monitorare diverse potenziali operazioni. Il sogno di regalare all’ultimo un ulteriore acquisto a José Mourinho rimane in piedi. Anche se è chiaro che con il passare delle ore diventa sempre più complicato da realizzare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpaccio Juve in Bundesliga | Via libera in extremis?

Calciomercato Roma, rifiuto e pista bloccata | Salta tutto

Per realizzare questo obiettivo rimangono da far quadrare diversi aspetti. La Roma, infatti, prima di poter pensare a una ulteriore acquisizione ha l’assoluta necessità di procedere alla cessione di qualche elemento in esubero. Da questo punto di vista la dirigenza starebbe cercando di trovare una destinazione per far partire uno tra Diawara e Darboe, ma il tempo è poco e non è scontato che si trovi la soluzione giusta. Inoltre, per il colpaccio finale dovrebbe presentarsi una vera e propria occasione.

Una serie di incastri che, quando il tempo a disposizione è poco, non è semplice trovare. Anche perché le ultime notizie a disposizione sul fronte Diawara non sono particolarmente incoraggianti. Esattamente come avvenne durante la sessione estiva, l’ipotesi al momento più probabile è infatti che il centrocampista rimanga a Roma. Secondo quanto riporta Emanuele Zotti, Diawara avrebbe rifiutato il Venezia e la trattativa con il Valencia, sua destinazione preferita, sarebbe ormai definitivamente tramontata. Un guaio per Pinto, che negli ultimi giorni aveva sperato di riuscire a cedere il guineano garantendosi così un risparmio di circa un milione sull’ingaggio del giocatore.