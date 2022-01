Calciomercato Roma, colpaccio Juve in Bundesliga | Via libera in extremis?

Calciomercato Juventus, i bianconeri sondano anche un profilo in Bundesliga, e potrebbero lasciare campo libero ai giallorossi.

Le manovre di mercato della Juventus e della Roma sono inestricabilmente connesse. Già, perché sia i giallorossi – che stanno provando a trovare una soluzione definitiva per Diawara- sia i bianconeri, che si apprestano a salutare Aaron Ramsey – sperano di piazzare un ultimo colpo in extremis.

Tutto ruota attorno al futuro di Nahitan Nandez, che avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la “Vecchia Signora” e sta spingendo per approdare alla corte di Max Allegri. Tuttavia, nelle ultime ore le chances legate ad un possibile inserimento nella trattativa di Kaio Jorge sono drasticamente diminuite, dopo la definizione della cessione di Kulusevski al Tottenham. Si ragiona, dunque, sulla possibilità di imbastire la trattativa sulla base di un prestito leggermente oneroso, dell’ordine di 2 milioni di euro – gli stessi ricavati dalla partenza dell’ex Arsenal – e un diritto/obbligo di riscatto. E proprio quest’ultimo aspetto rappresenterebbe il motivo della contesa, al punto che non sono esclusi colpi di scena.

Calciomercato Roma, intrigo Nandez | La Juventus ha scelto il piano B

Come riferito da Sport BILD, nel caso in cui dovesse saltare l’affare Nandez, la Juventus potrebbe pescare direttamente in Bundesliga, campionato nel quale milita Lucas Tousart, mediano francese in forza all’Hertha Berlino. Il transalpino, prelevato dal club tedesco per 25 milioni di euro, sarebbe attenzionato dalla “Vecchia Signora”, con Cherubini che avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi che, però, al momento non hanno portato alla formalizzazione di un’offerta concreta. Tutto, o quasi, dipenderà dall’esito dell’affare Nandez, monitorato anche dalla Roma: maxi intrigo, a poche ore dal gong.