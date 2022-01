Calciomercato Roma, rivoluzione Mou | Via due “big” per finanziare i colpi

Calciomercato Roma, rivoluzione di Mourinho che mette in vendita due big per finanziare i colpi di Tiago Pinto

Una vera e propria rivoluzione dentro la Roma di Mourinho che la prossima stagione dovrà essere a immagine e somiglianza del tecnico portoghese. Che la mano ce l’ha messa anche in questa sessione di mercato con gli acquisti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, senza dubbio, ma che punta ad altro.

Allora ecco che partono i big. O almeno sarebbe questa l’intenzione dello Special One che non ha messo il veto ai possibili addio di Veretout e Ibanez che rimarranno sotto osservazione fino al termine del campionato. I Friedkin sono pronti a investire – spiega il Corriere dello Sport – aiutandosi però con qualche cessione. E quelli maggiormente indiziati sono i due calciatori citati prima. Rimane anche in ballo un possibile addio di Mikhitaryan, che va in scadenza e non porterebbe nulla nelle casse. Ma ci sarebbe sicuramente un risparmio importante visti i 4 milioni di euro all’anno che l’armeno percepisce. In questo caso, solamente Mou, potrebbe bloccarne l’uscita. Se ne riparlerà a primavera.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’annuncio Sky su Diawara

Calciomercato Roma, i colpi in canna di Pinto

Tiago Pinto ha diversi colpi in canna. L’attaccante esterno portoghese Guedes, classe 1996, è uno di questi. Nel sistema tattico – che è il 4-2-3-1 – potrebbe trovarsi bene. Anzi, a meraviglia. Poi c’è il sogno che porta il nome di Granit Xhaka, che sicuramente si è pentito di aver rinnovato con l’Arsenal visto il momento che sta attraversando e potrebbe anche spingere per una cessione nella prossima finestra di mercato. Un tentativo verrà fatto.

Anche il reparto arretrato ha appeso il cartello “lavori in corso”: Senesi, Medina e Dalot rimangono sicuramente nei radar di Tiago. Una Roma quindi che diventa ambiziosa. Il progetto di Mou dovrebbe iniziare a prendere piede la prossima estate. Dopo un anno di assestamento. Giusto così.