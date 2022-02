Adesso decidi tu: dai il voto al calciomercato della Roma

Ieri è finita ufficialmente la finestra invernale del calciomercato: non ci sono stati colpi last minute per la Roma che già in precedenza si era rinforzata grazie agli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira.

L’allenatore José Mourinho nei mesi scorsi era stato molto chiaro, per gennaio aveva assoluto bisogno di almeno due rinforzi: un esterno destro da alternare a Karsdorp e un centrocampista di qualità ed esperienza. Sono arrivati Maitland-Niles dall’Arsenal e Sergio Oliveira dal Porto, subito titolari e decisivi.

I tifosi più esigenti speravano anche nell’arrivo di un regista, che del resto era stata una delle prime richieste estive dello Special One prima che l’infortunio a Euro 2020 di Leonardo Spinazzola rivoluzionasse i piani del general manager Tiago Pinto. Allo stesso tempo i colpi della Juventus che si è assicurata il centrocampista Denis Zakaria e l’attaccante Dusan Vlahovic, in passato accostati ai giallorossi, hanno un po’ oscurato quanto fatto dalla proprietà Friedkin.

Calciomercato Roma, il voto della redazione: ora dì la tua!

Il voto della redazione di Asromalive.it al calciomercato dei giallorossi è 7. Il general manager Tiago Pinto è stato bravo a venire incontro alle richieste dell’allenatore José Mourinho. Si è mosso per tempo consegnando subito, in apertura di mercato, quei due calciatori che erano indispensabili per migliorare la rosa a disposizione.

Allo stesso tempo è stato svolto un buon lavoro in uscita: Gonzalo Villar e Borja Mayoral, che non rientravano nei piani dell’allenatore, sono stati ceduti al Getafe, e finalmente la società si è liberata dell’ingaggio di Federico Fazio. Nel frattempo si sono rivelate esatte le valutazioni di Pinto per le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under per i quali arriverà un tesoretto da sfruttare nella prossima estate.

