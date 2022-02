E’ morto Maurizio Zamparini | Addio all’ex presidente di Palermo e Venezia

L’ex presidente del Venezia e del Palermo, Maurizio Zamparini, è morto nella notte all’Ospedale Cotignola di Ravenna.

Maurizio Zamparini, ex presidente del Venezia e del Palermo, è morto questa notte all’Ospedale Cotignola di Ravenna. L’imprenditore è scomparso a causa delle complicazioni derivanti da un problema al colon che già nei giorni scorsi ne aveva imposto il ricovero in ospedale. Non il primo degli ultimi tempi, per l’ex numero uno rosanero. Zamparini era infatti stato ricoverato in terapia intensiva e operato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Misericordia la scorsa vigilia di Natale per una peritonite. L’intervento era riuscito e dopo alcuni giorni l’imprenditore aveva fatto ritorno a casa.

Un lutto che in casa Zamparini arriva a breve distanza dalla tragedia della morte del figlio più piccolo di Maurizio, Armando, deceduto ad appena 23 anni per un’ischemia. L’ex presidente del Palermo lascia quattro figli: Silvana, Greta, Andrea e Diego. Presidente del Venezia, con il quale visse la cavalcata in Serie A, e poi del Palermo, Zamparini era un imprenditore nel campo dell’edilizia e della grande distribuzione. In Sicilia, alla guida del club rosanero, visse annate indimenticabili. Le qualificazioni in Coppa Uefa ed Europa League, e anche la presenza di giocatori di primissimo piano: da Pastore a Cavani, passando per Amauri e Dybala.