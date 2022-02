Roma, i Friedkin non si fermano. Altri 25 milioni di euro per il club. La proprietà americana vuole aiutare Tiago Pinto

I Friedkin non hanno nessuna intenzione di fermarsi. La proprietà americana della Roma vuole vincere e per farlo non sta lesinando quell’impegno economico che serve. Investimenti, infrastrutture, un progetto a tutto tondo che coinvolge più parti dentro la Capitale. Ma poi sono Dan e Ryan a metterci i soldi.

Una notizia riportata da Il Tempo dà l’idea di quello che è il valore che la società ha dato al progetto. Un ulteriore innesto nelle casse giallorosse di 25 milioni di euro. Versamenti in conto finanziamento soci che portano così il totale degli investimenti dall’acquisto del club a 334,4 milioni di euro. Un patrimonio importante che potrebbe anche aiutare Pinto nel prossimo mercato, quello estivo, che dovrà dare sicuramente un volto diverso a questa Roma. A immagine e somiglianza dello Special One.

Roma, i Friedkin investono ancora

Investono ancora i Friedkin. E lo fanno evidentemente con l’obiettivo di rendere competitiva una squadra che non vince un trofeo da troppo tempo. Le idee non si fermano alla squadra maschile, ma un occhio importante di riguardo viene dato anche alla formazione femminile, quella allenata da Alessandro Spugna, che è seconda in classifica nel campionato di Serie A e che ha messo in cassaforte la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. La presenza di Ryan e Tiago Pinto al Tre Fontane nella gara contro l’Empoli è una prova lampante di questo.

Ride quindi il gm: che sa di poter contare su un gruppo imprenditoriale che non ha mai lesinato l’impegno economico. E che molto probabilmente non si fermerà a questo ulteriore innesto nelle casse.