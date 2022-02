Roma, Mourinho esulta | Torna disponibile con il Genoa

Lo Special One può tonare ad abbracciare una delle pedine centrali nel suo scacchiere in vista della prossima partita della Roma

Finalmente José Mourinho ritrova uno dei giocatori più importanti della Roma. Sabato 5 febbraio alle 15.00 c’è il Genoa per il ritorno in campo della Serie A che si era fermata a causa della pausa delle nazionali. In questi giorni, infatti, Mancini ha organizzato uno stage a Coverciano per studiare la rosa dell’Italia. Nei prossimi mesi, infatti, gli Azzurri sono attesi nella qualificazione che porta a Qatar 2022, un appuntamento a cui i tifosi non vogliono mancare e neanche Mancini.

Intanto, la Roma può cominciare a lavorare con quella che sarà ufficialmente la squadra per la seconda parte di stagione 2021/2022. Il 31 gennaio alle 20, infatti, si è chiusa la finestra invernale di calciomercato e Tiago Pinto può essere più che soddisfatto del suo operato. Questo, poi, è stato giudicato dallo stesso general manager dell’area sportiva della Roma nella conferenza stampa organizzata per oggi 1 febbraio alle 15. Il gm giallorosso ha parlato di alcune trattative e ha fatto il punto della situazione, parlando anche del futuro di Nicolò Zaniolo. Sono state diverse le domande poste all’ex direttore sportivo del Benfica, che ha risposto con molta sincerità e trasparenza.

Roma, Pellegrini è disponibile contro il Genoa

In vista della ripresa della Serie A arriva un ottima notizia per lo Special One. Come riporta Sky Sport, l’allenatore può riabbracciare Lorenzo Pellegrini che ha recuperato dall’infortunio. I test atletici per il centrocampista sono andati bene e ora il numero 7 giallorosso torna a disposizione per la partita con il Genoa e per quella con l’Inter in Coppa Italia. Pellegrini aveva sentito un fastidio al quadricipite durante il riscaldamento della gara con il Cagliari del 16 gennaio e per precauzione non è stato schierato. I postumi di un vecchio infortunio sono tornati ad annoiare il centrocampista della Roma che, però, sembra aver recuperato.