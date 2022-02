L’attacco del grande ex | “A Roma avevo perso la voglia di giocare”

Roma, le parole dell’ex sul suo trascorso in giallorosso non passano inosservate: ecco quanto dichiarato all’Equipe.

Nella sessione estiva di calciomercato una delle richieste esplicite di José Mourinho è stata l’acquisto di un estremo difensore d’esperienza: va da sé che la scelta sia poi ricaduta su Rui Patricio, che sta ripagando con i fatti la fiducia riposta in lui sia dalla società, che dallo Special One.

L’approdo nella Capitale dell’ex portiere del Wolverhampton ha aperto le porte all’addio di Pau Lopez, approdato al Marsiglia con la formula del prestito oneroso fissato a 720 mila euro, a cui aggiungere altri 500 mila di bonus, con riscatto obbligatorio al raggiungimento delle 20 presenze: soglia già raggiunta dall’estremo difensore, con il Ligue 1 sembra aver ritrovato motivazioni e consapevolezza nei propri mezzi. Parlando del dualismo instaurato con Steve Mandanda, nell’intervista rilasciata all’Equipe, Pau Lopez ha ripercorso anche alcune tappe della sua esperienza in giallorosso, fornendo particolari tutt’altro che banali.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve | La quota è clamorosa

Roma, l’affondo di Pau Lopez: “Non ero felice”

Il portiere ha colto al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Il fatto che a Roma non abbia dato il meglio di me non è da imputare alla pressione. Lì avevo smarrito la gioia di allenarmi, il piacere nel giocare al calcio: il Marsiglia è arrivato al momento giusto. Non riesco a spiegare il perché, ma qui ho ritrovato sin da subito l’entusiasmo che avevo perso: prima ero felice solo quando lasciavo il centro di allenamento e tornavo dalla mia famiglia. La Roma è un grande club, e si è trattata di una grande sfida per me, ma quando non sei felice.. Dopo due anni dove non ero al massimo, ho dovuto ritrovato il mio entusiasmo.”