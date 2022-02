Allarme Zaniolo sul calciomercato in uscita della Roma. La quota del passaggio alla Juventus è clamorosa, ecco la cifra che fa tremare i tifosi.

Neanche il tempo di chiudere la sessione invernale di calciomercato che si scatena un nuovo caso sull’addio di Zaniolo. Quest’oggi è intervenuto in conferenza stampa Tiago Pinto, per fare il punto sulla finestra di operazioni invernali. Il mancato annuncio sul rinnovo del numero 22 ha scatenato fantasie e timori dei tifosi, ora spunta la quota shock. Ecco a quanto è quotato un suo eventuale passaggio alla Juventus.

La sessione di calciomercato invernale non ha riservato sussulti finali in casa Roma. Lo stesso non si può dire per la conferenza stampa odierna di Tiago Pinto, che ha scatenato un nuovo caso intorno a Nicolò Zaniolo. Il general manager giallorosso ha fatto un punto sulle trattative portate a termine nel mese di gennaio, sbilanciandosi su futuri scenari estivi. Alla precisa domanda sulla garanzia della permanenza in giallorosso del fantasista offensivo ecco la risposta di Tiago Pinto: “Non posso garantirla io come nessun altro.” Parole che hanno scatenato prima i tifosi, poi i bookmakers. Ecco la quota che fa scalpore, sull’eventuale passaggio di Zaniolo alla Juventus.

Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve | La quota è clamorosa

La quota sul passaggio di Zaniolo alla Juventus è crollata, ennesimo indizio rispetto a quanto vi avevamo riportato stamattina. Il passaggio del numero 22 in bianconero viene quotato da Goldbet a 2.50. Restano defilate, seppur in pressione, le due milanesi. Milan e Inter, rispettivamente a 6 e 8, sono al momento le quote sul futuro del fantasista. Non solo Italia, i bookmakers mantengono aperta anche la pista che porta in Premier League: il passaggio al Tottenham di Antonio Conte è quotato a 10 volte la posta in palio, al Chelsea si sale a 15 . Lontane per gli scommettitori le ipotesi Real Madrid o Manchester United, questo passaggio varrebbe 25 volte la posta giocata. Le quote sono crollate ed i tifosi tremano, i prossimi mesi saranno decisivi per capire le intenzioni di tutti gli attori in campo, da un lato il calciatore dall’altro la società giallorossa.