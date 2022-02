Il calciomercato invernale in casa Roma si è chiusa senza grandi sorprese. Il lavoro di Tiago Pinto si è concentrato in uscita, ma a giugno è pronta l’asta.

Alla fine Tiago Pinto non ha riservato botti di calciomercato nelle ultime ore di sessione invernale. Il general manager della Roma si è dedicato esclusivamente al fronte delle cessioni, snellendo rosa e monte ingaggi. Mentre i tifosi fanno sentire la loro voce, partecipando al nostro sondaggio dedicato, c’è uno scenario confermato in vista dei prossimi mesi.

Nella serata di ieri c’è stata la chiusura del calciomercato invernale, terminata una sessione davvero ricca di sorprese e ribaltoni. Quest’oggi il responsabile della campagna acquisti della Roma, Tiago Pinto, è intervenuto in conferenza stampa per tracciare un bilancio di quanto fatto a gennaio. I giallorossi hanno accolto due rinforzi di qualità nelle prime battute del mercato, poi le attenzioni del general manager si sono riversate sul fronte cessioni. Il portoghese ha piazzato parecchi esuberi, dando modo alle casse societarie di respirare vedendo calare il monte ingaggi. Le attenzioni ora si rivolgono già alla sessione di calciomercato estiva, c’è un addio a zero a zero che è stato confermato dalla Bundesliga.

Calciomercato Roma, si libera a zero | Folle asta in serie A

Come riportato dal portale tedesco Kicker in casa Hoffenheim si libererà a zero il centrocampista Florian Grillitsch. Punto fermo della nazionale austriaca, il classe 1995 non rinnoverà il contratto che lo lega ai tedeschi. Nonostante la secca smentita riporta quest’oggi da Tiago Pinto in vista dell’estate si prevede una folle asta per aggiudicarselo. L’austriaco fa parte della lunga lista di giocatori in scadenza nel giugno 2022 e sulle sue tracce c’è molta concorrenza da registrare. Se Tiago Pinto dovesse tentare l’affondo nei prossimi mesi dovrà fare i conti con un doppio interesse in Italia ed in Premier League. Sempre secondo il portale tedesco sulle tracce dell’austriaco potrebbero muoversi anche Lazio e Napoli,a caccia di rinforzi low cost in mediana. Mentre in Inghilterra il rischio porta il nome dell’Arsenal, nuovo intreccio di mercato possibile con la Roma e del Newcastle, società forte di una potenza economica mostruosa.