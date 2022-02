Sondaggio calciomercato Roma | I voti dei nostri lettori

Ieri si concluso il calciomercato della Roma. Ecco il vostro giudizio sull’operato di Tiago Pinto in questa finestra invernale

Alle 20 del 31 gennaio c’è stato il gong finale del calciomercato invernale. All’indomani della chiusura delle trattative, Tiago Pinto ha tenuto una conferenza stampa dove ha parlato del lavoro svolto. In questo primo mese del 2022 sono state diverse le trattative messe a segno dal general manager della Roma, che può essere considerata una delle big più attive nel campionato italiano. Pinto è riuscito a sfoltire la rosa e a rinforzare quei reparti che, secondo José Mourinho, avevano bisogno di essere coperti con nuovi innesti.

Proprio il general manager non si è voluto sbilanciare e, nella conferenza stampa, non ha dato un voto al suo calciomercato. Il gm giallorosso è riuscito a mettere a segno ben 8 trattative, due in entrata e sei in uscita. A rinforzare la Roma sono arrivati AinsleyMaitland-Niles, esterno di 24 anni preso in prestito dall’Arsenal e Sergio Oliveira, centrocampista di 29 anni in arrivo dal Porto. A lasciare la Roma sono stati Bryan Reynolds, Gonzalo Villar, Borja Mayoral, Riccardo Calafiori e Robin Olsen, già in prestito allo Sheffield United. Poi c’è anche Riccardo Ciervo che, però, a differenza dei precedenti, ha lasciato Trigoria a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, il lavoro di Pinto è sufficiente per i lettori

All’indomani della chiusura del mercato, Asromalive.it ha chiesto ai propri lettori cosa pensassero di questa finestra invernale. Coloro che hanno risposto hanno espresso il loro giudizio su ciò che ha fatto fino nel mese di gennaio Tiago Pinto per rinforzare la rosa. Dal sondaggio è emerso che il lavoro svolto dal general manager è sufficiente. La maggioranza dei lettori, infatti, hanno assegnato come voto al calciomercato di Pinto un semplice 6, senza lode e senza infamia. Il secondo voto più scelto, invece, è un bel 7 che premia la velocità con cui Pinto ha portato a Roma i rinforzi e come sia riuscito a sfoltire gli esuberi presenti. Infine, il terzo voto che è sembrato più adatto secondo i lettori è 8, un bel “Distinto” per Tiago Pinto.