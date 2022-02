Nel corso della conferenza stampa di ieri il general manager della Roma Tiago Pinto rispondendo alle domande dei giornalisti ha dichiarato di non potere garantire la permanenza di Zaniolo in giallorosso per la prossima stagione. Una risposta che decontestualizzata potrebbe sembrare quasi un messaggio d’addio. In realtà il discorso di Pinto era ben più ampio.

