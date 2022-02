Calciomercato Roma, Juve-Zaniolo | Contromossa da urlo

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci sulla questione Zaniolo che molta attenzione ha suscitato in questi ultimi giorni.

La conferenza stampa di Tiago Pinto ha avuto un impatto mediatico importante e, per certi versi, contro-produttivo. Come già accaduto a fine estate, il gm ha spiegato le scelte e le vicissitudini della campagna acquisti di gennaio alla stampa, rispondendo a quesiti e curiosità di varia natura circa il modus operandi seguito.

Tra le tante, ha colpito la dichiarazione su Nicolò Zaniolo, relativamente alla quale, come ormai sapete tutti, l’ex Benfica si è esposto in modo limpido quanto onesto, rispondendo nel modo più sincero possibile ad una domanda percepita dai più come autentica provocazione. Qualsiasi risposta fosse arrivata, infatti, facilmente le sue parole sarebbero state soggette a strumentalizzazioni che spesso hanno contraddistinto il mondo mediatico legato alla Roma.

“Nessuno può garantire che Zaniolo resti qui l’anno prossimo”. Una vera e propria sentenza, pura quanto limpida, come a voler rimarcare che in un calcio come quello di oggi, dove anche Messi decide di cambiare maglia, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Questo in qualsiasi piazza e con qualsiasi giocatore, non solo quel numero 22 più volte preso di mira in questo suo triennio capitolino.

Ciò che è certo è che le dichiarazioni in conferenza di Tiago hanno catalizzato l’attenzione di plurime società, che hanno intravisto uno spiraglio per poter provare a dialogare con un club che sa di detenere uno dei profili più importanti del calcio italiano, con tutti i pro e i contro che ne derivano.

Calciomercato Roma, la provocazione per dire “Si” alla Juventus

Tra le varie, a “farsi sotto” sono state essenzialmente due squadre del Nord. La prima è stata autentica regina del calciomercato invernale mentre la seconda, insieme a Napoli e Lazio, è stata catalogata tra le delusioni principali della campagna acquisti appena trascorsa. Ci riferiamo, chiaramente, a Juventus e Milan. I bianconeri vedrebbero nel numero 22 una vera e propria ciliegina sulla torta ad un processo di rifondazione che è iniziato concretamente negli ultimi giorni dello scorso mese.

I rossoneri farebbero invece di Zaniolo una pedina centrale di uno scacchiere necessitante di varie limature, avanzando con il suo ingaggio duna sorta di richiesta di scusa ad una piazza che si aspettava molto più movimento durante il mercato invernale. Restando però sui bianconeri, che da anni sono annoverati tra i maggiormente interessati al classe ’99, riportiamo di una notizia pubblicata da Calciomercatoweb.it.

Il sapore provocatorio di quanto stiamo per dire è evidente, una sorta di segnale che la Roma parrebbe voler dare alla “Vecchia Signora” per sottolineare la volontà di liberarsi di “Nic” solo al fronte di un’offerta congrua al suo valore. Il numero 22 andrà in scadenza nel 2024 e non ci sono, dunque, nemmeno i presupposti per soccombere a difficoltà legate alla situazione contrattuale.

Ecco, quindi, che è spuntato il nome di Locatelli come eventuale pedina di baratto. L’ex Milan e Sassuolo, giunto da Reggio Emilia al termine di una trattativa lunga quanto complicata, è valutato 40 milioni di euro e per tale motivo a Trigoria potrebbero addirittura chiedere una cifra i 10 milioni per arrivare ad accontentare le pretese della dirigenza.

Zaniolo resta un elemento importante, è valutato 50 milioni di euro e nessuno è intenzionato a fare sconti. Questo è il messaggio che pare arrivare dal quartier generale giallorosso. E questa volta non è passibile di interpretazioni a proprio piacimento.