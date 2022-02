Roma-Genoa, le ultime da Trigoria | Le condizioni di Pellegrini

Roma-Genoa, le ultime da Trigoria: ecco quali sono le condizioni di capitan Pellegrini. Mourinho tira un sospiro di sollievo

La Roma in vista della gara contro il Genoa di sabato pomeriggio ha lavorato questa mattina a Trigoria agli ordini di José Mourinho. La fase d’avvicinamento alla partita è entrata nella fase calda: due giorni e si torna in campo contro una formazione assetata di punti pesanti in chiave salvezza.

Ma quei punti in palio servono anche alla formazione giallorossa, che deve cercare di mantenere vivo il sogno Champions League. Il quarto posto non è poi così distante – difficile arrivarci, ovviamente – e tutto passa anche da partite come quella di sabato, che sulla carta sembrano abbordabili ma che sono ricche di insidie. Non ci può certamente prendere il lusso di scendere in campo con la mentalità corretta.

Roma-Genoa, le condizioni di Pellegrini

Intanto delle buone notizie arrivano da Trigoria, dove questa mattina Lorenzo Pellegrini ha lavorato con il gruppo, anche se ha svolto anche un pezzo di seduta individuale. Il capitano giallorosso insomma ha recuperato dal problema al quadricipite che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo. Ovviamente non può essere al 100% della condizione fisica, ma si candida ufficialmente per una maglia da titolare. Maglia, che secondo quanto anche riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, Pellegrini se la dovrebbe prendere.

Insomma, arriva finalmente una buona notizia: lo Special One può iniziare anche a penare a delle scelte in mezzo al campo cosa che non ha potuto fare nella prima parte di questa stagione quando hanno giocato sempre gli stessi. Il recupero di Pellegrini comunque è fondamentale anche per la gara di Coppa Italia contro l’Inter la prossima settimana a San Siro.