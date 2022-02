Roma-Genoa, Mourinho ha deciso | Chi resta fuori a centrocampo

Roma-Genoa, José Mourinho ha deciso. Ecco chi rimane fuori a centrocampo nella gara che segna il ritorno del campionato

Partiamo da un fatto: Lorenzo Pellegrini, il capitano, farà di tutto per esserci dal primo minuto sabato pomeriggio contro il Genoa all’Olimpico. E’ rimasto troppo tempo fuori dal campo e ha voglia di tornare a giocare. E lo Special One, secondo il Corriere dello Sport, sembra intenzionato a mandarlo in campo dal primo minuto. Giusto così.

Ma chi gli farà spazio? La domanda in questo momento è più che lecita visto che il tecnico portoghese sembra intenzionato a mandare in campo i suoi con il 3-4-1-2 così come successo contro l’Empoli prima della sosta. Una soluzione tattica che taglia dal campo almeno due giocatori che nella prima parte della stagione hanno sempre giocato dall’inizio. Insomma, arriveranno anche delle indicazioni importanti in una partita che la Roma deve vincere a tutti i costi.

Roma-Genoa, le scelte dello Special

Pellegrini si dovrebbe prendere il posto alle spalle delle due punte che saranno Abraham e Zaniolo. O al massimo giocare al fianco di Sergio Oliveira nel cuore della mediana con Mkhitaryan che verrà ancora impiegato sulla trequarti. Ed è proprio l’insostituibilità dell’armeno in questo momento che taglia dall’undici titolare sia Cristante che Veretout. Soprattutto il francese ormai sembra essere destinato a una panchina perenne, o magari giocare in quelle partite a ridosso di impegni importanti. Ok, direte voi: la settimana prossima c’è la Coppa Italia contro l’Inter a San Siro che potrebbe regalare una qualificazione prestigiosa, quale occasione migliore di questa insomma? Beh, vuole dire che Mou si fida poco del centrocampista che era dato anche in uscita in questa sessione di mercato ma che poi è rimasto nella Capitale.