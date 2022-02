Calciomercato Roma, mega offerta di Conte | Mourinho ha deciso

Il Tottenham ha fatto un tentativo per prendere il calciatore della Roma durante questa finestra di calciomercato invernale

Continuano i retroscena sul calciomercato invernale. Antonio Conte ha provato a prendere un calciatore della Roma, ma José Mourinho ha rifiutato l’offerta dell’ex Juventus. L’asse con il Tottenham è sembrato molto caldo soprattutto grazie alla suggestione per Tanguy Ndombele. Il centrocampista, già allenato dallo Special One proprio nella sua esperienza a Londra Nord, è ai ferri corti con Conte. Alcuni atteggiamenti mostrati hanno creato degli attriti che sono valsi la rottura tra società e giocatore. La Roma è sembrata volersi inserire in questo contesto, ma il costo del cartellino è sempre stato abbastanza alto.

Per questo motivo, la Roma ha abbandonato la pista che anche altre squadre hanno cercato di percorrere. L’arrivo di Oliveira, stando alle parole di Tiago Pinto, avrebbe chiuso il mercato in entrata dei giallorossi, anche se c’è un pizzico di rimpianto. Il general manager portoghese, infatti, ha sostenuto come siano state trovate soluzione per tutti i giocatori, mentre per uno si sarebbe potuto fare di più. Una cessione, quindi avrebbe potuto rendere ancora più soddisfatto il gm della Roma che, però, può essere molto soddisfatto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, intrigo Dybala-Zaniolo | “Cosa succede con il rinnovo”

Calciomercato Roma, a gennaio tentativo del Tottenham per Veretout

Ad aver ricevuto qualche offerta non è stato solo Amadou Diawara, che le ha rifiutate tutte. Tra i giocatori della Roma che sono stati al centro di una trattativa c’è anche Jordan Veretout. Secondo quanto riporta The Athletic, il Tottenham di Antonio Conte ha cercato di comprare il centrocampista francese. A bloccare la trattativa, però, ci ha pensato José Mourinho in persona che non ha voluto smembrare la squadra a metà stagione. Gli Spurs, per migliorare la linea mediana, hanno scelto di prendere Rodrigo Bentancur dalla Juventus. L’interesse per Veretout, però, potrebbe restare ancora alto e una nuova offerta potrebbe essere presentata in estate.