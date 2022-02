Calciomercato Roma, intrigo Dybala-Zaniolo | “Cosa succede col rinnovo”

Ai margini della chiusura del calciomercato invernale, i bianconeri tornano sul talento ventiduenne della Roma in scadenza nel 2024

Il calciomercato invernale non ha fatto in tempo a chiudere che la Roma si ritrova già al centro di nuovi rumors. Tutto è partito dalla conferenza stampa di Tiago Pinto per fare il punto sul suo operato in questo mese di trattative. Il general manager dell’area sportiva giallorossa è riuscito a portare nella Capitale due innesti richiesti direttamente da José Mouirnho. In prestito sono arrivati Ainsley Maitland-Niles e Serigo Oliveira, con l’obiettivo di rinforzare diversi reparti della rosa. Il primo è stato preso dall’Arsenal come riserva di Rick Karsdorp, anche se può giocare in diverse posizioni. Il secondo, invece, arriva dal Porto ed è stato scelto da Mou in persona per migliorare la linea mediana.

In uscita, poi, ci sono stati diversi colpi che hanno permesso di sfoltire la rosa. L’obiettivo di Pinto è stato quello di cercare la migliore opzione per i giocatori, soprattutto per tenere alto il valore in ottica di una futura cessione. Un lavoro niente male, quello svolto dal gm della Roma, che però è passato quasi inosservato davanti alla domanda sul futuro di Zaniolo. La risposta ha riacceso l’interesse della Juventus, che sta seguendo il numero 22 da tempo. Ora, però, sembra essere tornato con più forza, soprattutto in vista delle difficoltà nel rinnovo con Dybala. Nei giorni scorsi tra le parti c’è stato un po’ di attrito e questo ha portato a ritardare e rimandare le trattative.

Calciomercato Roma, la Juve vuole Zaniolo per il post-Dybala

L’ad della Juventus Maurizio Arrivabene, nelle scorse settimane ha gelato un po’ i rapporti tra Dybala e la Juventus. In vista della gara con la Roma, il dirigente bianconero ha detto che tutti i giocatori che devono rinnovare devono dimostrare di meritare il prolungamento. Una frase che non è piaciuta alla Joya, che sembra aver deciso di non rinnovare. Secondo Filippo Bonsignore, giornalista del Corriere della Sera intervenuto a CMIT TV, canale streaming di calciomercato.it, la Juve è sempre intenzionata a prendere Zaniolo. In caso di mancata firma sul rinnovo da parte di Dybala, però, il pressing diventerebbe ancora più asfissiante per la Roma. I bianconeri, infatti, cercherebbero alternative al fantasista e il numero 22 giallorosso sembra essere il profilo più adatto.