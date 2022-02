Calciomercato Roma, addio Zaniolo | Nuovo incontro con la Juve

Il talento classe 1999 della Roma è sempre nel mirino dei bianconeri che lo vogliono da diverse sessioni di calciomercato

Il calciomercato invernale si è appena chiuso, ma la Roma deve stare attenta. I suoi giocatori migliori sono già finiti nel mirino di molti big club, che stanno pensando a loro per migliorare le rispettive rose. Uno di questi è senza dubbio Nicolò Zaniolo che è tornato a essere uno degli obiettivi della Juventus. I bianconeri sono sempre stati interessati al ragazzo classe 1999, che ha il contratto in scadenza nel 2024, cioè tra soli due anni. Un accordo con la Roma non molto lungo che non dà alla società giallorossa il giusto potere negoziale per avanzare grandi richieste.

L’interesse della Juventus per Zaniolo si è rifatto vivo soprattutto nella conferenza stampa di fine calciomercato. Il general manager dell’area sportiva della Roma, Tiago Pinto, ha incontrato la stampa per fare il punto delle trattative. Nell’incontro con i cronisti, il gm giallorosso ha preferito mantenere un approccio sincero e trasparente anche alle domande più dirette. Tra queste, infatti, va sottolineata sicuramente quella sul futuro su Zaniolo a cui Pinto ha risposto con molta trasparenza. “Se posso garantire la permanenza di Zaniolo a Roma? Non posso io come nessun altro“. Una frase semplice che, però, ha lasciato spazio a diverse interpretazioni.

Calciomercato Roma, altro incontro tra Vigorelli e la Juventus

Intanto, la Juve prepara l’assalto a Zaniolo già per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri hanno avuto un nuovo incontro con l’agente del giocatore Claudio Vigorelli. Le parti si sarebbero incontrate già prima della sessione invernale di calciomercato, ma anche subito dopo la sua chiusura. I bianconeri hanno ribadito all’agente del numero 22 giallorosso il loro interesse per portarlo a Torino. Nicolò ha tutte le caratteristiche che la Juve sta cercando nei giocatori del futuro e per questo il pressing sul talento della Roma sta aumentando. Per adesso il costo del cartellino di Zaniolo è di circa 50 milioni, ma in caso le mostrasse continuità di buone prestazioni, questo potrebbe lievitare fino a 70.