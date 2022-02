Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni dalla Spagna parlano chiaro: c’è l’apertura.

Sebbene la sessione di invernale di calciomercato abbia chiuso i battenti da pochi giorni, le indiscrezioni circa i colpi che potrebbero prendere forma in estate cominciano a circolare senza soluzione di continuità.

Pinto ha chiuso il mercato di gennaio senza quell’ulteriore innesto reso impossibile dalla mancata cessione di Diawara, che ha rifiutato le varie offerte ricevute, dall’Italia e dall’estero. A pochi giorni dal gong, era trapelata con forza l’indiscrezione secondo cui la Roma avesse mosso passi concreti per Gonçalo Guedes, attaccante esterno, impiegabile anche come seconda punta, in forza al Valencia. Il lusitano intriga e non poco i giallorossi, anche se ha una valutazione piuttosto alta, dell’ordine di 40 milioni: a gennaio non si sono concretizzati i presupposti giusti, in futuro…chissà.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: la decisione su Guedes

Secondo quanto riportato da Cadena SER, il presidente del Valencia sarebbe intenzionato a privarsi di Guedes, e sarebbero già arrivate offerte importanti – oltre che dalla Roma – anche dal Villareal e dal Siviglia. Tuttavia, dal momento che le offerte ricevute non hanno superato la soglia dei 30 milioni di euro, Lim ha deciso di trattenere il calciatore, vero e propria punta di diamante dei “Pipistrelli”. Come già ribadito in precedenza, il club iberico valuta il classe ’96 almeno 40 milioni di euro, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, ma tutto lascia presagire che quella dell’ex Paris Saint Germain possa essere la prima vendita importante della prossima estate. Era stato ventilato lo scenario secondo cui la Roma avrebbe potuto inserire nella trattativa Carlos Perez e Diawara: idea che, però, non è sfociata in una vera e propria trattativa. D’altro canto, sondaggi esplorativi sono stati effettuati: i capitolini fiutano l’affare, ma sarà necessaria un’offerta importante per far saltare il banco.