Calciomercato Roma, scambio con la Juventus | Ribaltone improvviso

Calciomercato Roma, la Juventus potrebbe decidere di imbastire uno scambio la prossima estate per arrivare al gioiellino, autentica rivelazione.

Non sono passati neanche pochi giorni dalla chiusura ufficiale dei battenti della sessione invernale di calciomercato, ma i rumours e le indiscrezioni relative alle future mosse estive stanno già catalizzando spasmodicamente l’attenzione degli addetti ai lavori.

La mancata cessione di Diawara – nonostante la smentita canonica di Pinto – ha impedito alla Roma di mettere a segno quel colpo a centrocampo con il quale rimpolpare un reparto già rinforzato dall’acquisto di Sergio Oliveira, calciatore impattante che ha già avuto modo di mettersi positivamente in mostra nelle prime tre uscite ufficiali stagionali in cui è stato chiamato, mettendo all’attivo già due reti. Accostato alla Roma per molte settimane, alla fine Boubacar Kamara è rimasto al Marsiglia: ancora per poco però, visto che il giovane centrocampista francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i transalpini in scadenza nel 2022. Il profilo di Kamara è per certi aspetti accostabile a quello di Davide Frattesi, finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba Haaland | Assist per Pinto

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Frattesi

Frattesi – sondato (al momento in modo solo esplorativo dalla Roma) – piace e non poco all’Inter, con i nerazzurri che si trovano a ragionare con il Sassuolo anche per Scamacca, per il quale possono contare su una corsia preferenziale. Per il gioiello di Dionisi, però, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in estate, dal momento che, stando a quanto riferito da tuttojuve.com, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe inserire nella trattativa con gli emiliani una contropartita tecnica in prestito o a titolo definitivo. In quest’ottica, i nomi di Ranocchia e Fagioli sono quelli più caldi. Ricordiamo che il 30% della futura rivendita del calciatore andranno alla Roma: situazione da monitorare con estrema attenzione