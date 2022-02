Calciomercato Roma, bomba Haaland | Assist per Pinto

Il calciomercato non smette mai di regalare colpi di scena. E le big europee preparano i colpi da piazzare la prossima estate.

A Trigoria si lavora in vista del ritorno in campo fissato per sabato pomeriggio. La Roma, infatti, è attesa dalla sfida contro il Genoa del nuovo allenatore, il tedesco Blessin. Una sfida che José Mourinho vuole vincere ad ogni costo. L’allenatore portoghese vuole dare continuità alle tre vittorie consecutive ottenute prima della sosta tra Campionato e Coppa Italia. Un altro successo darebbe una spinta in classifica, oltre a rinforzare il morale e le certezze della squadra.

Confermare quanto di buono messo in mostra nell’ultima uscita, con l’Empoli travolto da una Roma spumeggiante, sarebbe doppiamente importante. In Toscana la squadra è apparsa convinta e ben organizzata, con una compattezza invidiabile e, soprattutto, con una coppia offensiva a tratti straripante. E proprio la crescente intesa tra Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo è uno degli elementi su cui Mourinho fa maggiore affidamento per il prosieguo della stagione.

Calciomercato Roma, bomba Abraham | Ritorno di fiamma?

Nonostante l’allenatore abbia dichiarato di aspettarsi sempre di più dal suo numero 9, le prestazioni fin qui messe in campo da Abraham sono di primissimo livello. L’inglese si sta adattando ad un campionato diverso e a un contesto completamente nuovo per lui. Ma lo sta facendo nel migliore dei modi, come testimoniano i suoi numeri: i 10 gol e 3 assist realizzati in Serie A fino a questo momento rappresentano un bottino importante, che non sfugge ai più importanti club europei.

Tra loro, inevitabilmente, anche il Chelsea. I Blues, come sottolinea The Mirror, erano convinti di aver risolto tutte le questioni relative all’attacco con l’acquisto di Romelu Lukaku. L’inserimento dell’ex Inter tuttavia si sta rivelando molto più complicato del previsto e il club londinese si sta guardando intorno in vista della prossima stagione. Il sogno resta Haaland, già corteggiato la scorsa estate. Qualora il centravanti del Borussia Dortmund non arrivasse, però, attenzione all’ipotesi del ritorno di Abraham. Il Chelsea ha inserito nel contratto con la Roma un diritto di ri-acquisto fissato a 80 milioni di euro a partire dall’estate 2023. Una prospettiva lontana, un lasso di tempo in cui le cose potrebbero cambiare. Lo stesso attaccante potrebbe decidere di non accettare un eventuale corteggiamento della sua ex squadra. Discorsi che potrebbero essere definitivamente archiviati la prossima estate: se il Chelsea riuscisse ad arrivare ad Haland, Pinto potrebbe dormire sogni tranquilli.