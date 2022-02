Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio | Pinto pronto all’incasso

Mentre si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Genoa, la Roma continua a seguire diverse piste di mercato.

Andata in archivio la sessione invernale di calciomercato, l’attenzione in casa Roma torna a concentrarsi sul Campionato. Dopo la sosta per le sfide di alcune Nazionali, i giallorossi saranno infatti i primi a scendere in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per le 15 di sabato 5, quando allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra la squadra di José Mourinho ed il Genoa.

Un match che si preannuncia ostico, visto che la squadra rossoblu, reduce dal recente cambio di guida tecnica, è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Per altro la prima uscita del Genoa del nuovo allenatore Blessin è apparso una squadra ampiamente rigenerata dalle cure del tecnico tedesco. Insomma, da una parte la Roma che vuole conquistare altri 3 punti, dall’altra un Genoa deciso a strappare un risultato positivo in chiave salvezza.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla | Pinto aspetta il tesoretto

Insomma, i giallorossi vogliono dare continuità alle tre vittorie consecutive inanellate prima della sosta tra Campionato e Coppa Italia. Vincere ancora aiuterebbe la classifica e il morale, prima di una trasferta non semplice come quella che vedrà i giallorossi impegnati domenica 13 sul campo del Sassuolo degli ex Frattesi e Scamacca. E proprio a proposito dei due ragazzi cresciuti nella Roma arrivano notizie importanti dal punto di vista del mercato.

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport l’Inter si starebbe muovendo con decisione per portare entrambi i giocatori a Milano nella prossima stagione. Una possibilità che interessa da vicino anche la Roma che sul prossimo trasferimento di Frattesi vanta una percentuale. Una clausola inserita nell’accordo con il Sassuolo prevede che il club neroverde debba girare alla Roma il 30% dell’incasso derivante dalla cessione di Frattesi. Una posizione davvero vantaggiosa per Pinto. Il General Manager potrebbe decidere di fare un tentativo per riportare il centrocampista in giallorosso, potendo contare sul vantaggio economico, oppure limitarsi a passare all’incasso quando Frattesi cambierà squadra.