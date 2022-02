Il calciomercato in casa Roma non conosce soste. Neanche il tempo di analizzare la sessione invernale che arriva un nuovo ribaltone.

Nuovo annuncio che può scuotere il calciomercato in casa giallorossa. Per Tiago Pinto non c’è neanche il tempo di archiviare con calma la sessione di trattative invernali. Nella giornata di ieri, dopo la discussa conferenza stampa del general manager, è scoppiato il caso Zaniolo. Quest’oggi arriva un annuncio che può ostacolare i piani estivi del dirigente portoghese, all’orizzonte c’è il doppio ritorno che cambia tutto.

Tiago Pinto non sembra avere tempo per concedersi alcuna pausa. Archiviato, senza soprese finali, il calciomercato invernale con due rinforzi di spessore è già tempo di guardare ai mesi più caldi dell’anno. Nella conferenza stampa di ieri il general manager ha tracciato un quadro complesso sul calciomercato giallorosso. Il portoghese si è detto soddisfatto di quanto è successo a gennaio, lasciando molti discorsi in sospeso per quanto riguarda la sessione estiva. Mentre esplode un vero e proprio caso sull’eventuale addio di Nicolò Zaniolo, c’è da registrare un nuovo scenario in Francia.

Calciomercato Roma, il doppio ritorno che ribalta tutto

Ancora una volta il Lione potrebbe complicare i piani di mercato di Tiago Pinto. L’esito potrebbe essere lo stesso che ha visto Tanguy Ndombele liberarsi dal Tottenham a gennaio, il ritorno in squadra in Ligue 1. L’annuncio – riportato dal sito Fussballtransfer.com – è stato fatto direttamente dal direttore tecnico del Lione, Vincent Ponsot. Il dirigente transalpino non si nasconde e annuncia: “Abbiamo parlato con Corentin Tolisso.” Il centrocampista si libererà a costo zero dal Bayern Monaco e fa gola a diversi club europei, aggiunge Ponsot: “Se c’è un’opportunità, dobbiamo coglierla”. Opportunità che potrebbe concretizzarsi anche nel settore offensivo, sempre con la formula del ritorno in squadra, stavolta l’oggetto del desiderio è la punta dell’Arsenal, Alexandre Lacazette. Il 30enne andrà in scadenza di contratto col club londinese, il tentativo del Lione è di riportare a casa anche lui, sarebbe il terzo rientro clamoroso per il team francese.