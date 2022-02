Nuovo terremoto sul calciomercato in uscita della Roma. Il futuro di Nicolò Zaniolo appare sempre più in bilico, nuovo annuncio Sky.

Nuovo annuncio che fa tremare i tifosi giallorossi. Dopo le parole riportate ieri in conferenza stampa da Tiago Pinto cronisti ed appassionati si stanno scatenando sul futuro di Nicolò Zaniolo. Anche Sky agita le acque intorno al futuro del numero 22, ascrivendo un’altra big italiana alla corsa al fantasista offensivo.

Il futuro di Nicolò Zaniolo è diventato un vero e proprio caso dopo le parole riportate ieri da Tiago Pinto. Il general manager della Roma è intervenuto in conferenza stampa per tracciare un bilancio sul calciomercato invernale della Roma. Il numero 22 non è stato pubblicamente blindato dal dirigente portoghese, tutto questo non ha fatto altro che dare il via ad un vero e proprio tormentone riguardo il suo futuro. Proprio nella giornata di ieri, dopo le parole di Pinto, si era abbassata clamorosamente la quota che lo vedrebbe alla Juve tra qualche mese. Di questi minuti il nuovo annuncio in casa Sky, anche il Milan sarebbe sulle tracce del numero 22 giallorosso.

Leggi anche: Calciomercato Roma, quanto vale Zaniolo | Le variabili e l’incognita rinnovo

Calciomercato Roma, bomba Sky su Zaniolo | Il Milan e quella pazza idea

Non solo Juve ad insidiare i pensieri dei tifosi giallorossi, un’altra big della Serie A ha intenzione di iscriversi alla corsa per Nicolò Zaniolo. Stando a quanto riportato da Paolo Assogna in casa Sky all’orizzonte è prevedibile una folle asta per strappare il talentuoso calciatore alla Roma, anche il Milan è in corsa. L’idea che circolerebbe negli ambienti di Trigoria, secondo il giornalista, è quella di sacrificare Zaniolo in vista di un mercato estivo con i fiocchi. Il numero 22 sarebbe quello più adatto per portare nelle casse giallorosse una plusvalenza mostruosa, che potrebbe scatenare le mire di Tiago Pinto sul prossimo mercato estivo. Oltre a Milan e Juventus c’è sempre da registrare l’interesse del Tottenham di Antonio Conte, ma la pista estera sembra essere un tantino più defilata al momento per il suo futuro. In tutto questo marasma salgono le ansie dei tifosi giallorossi, desiderosi di capire il prima possibile quale destino attende il talento giallorosso.