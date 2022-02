Calciomercato Roma, quanto vale Zaniolo | Le variabili e l’incognita rinnovo

Il numero 22 della Roma è sempre al centro delle notizie di calciomercato, in scadenza nel 2024 ha attirato molti big club

Nicolò Zaniolo è sempre negli obiettivi delle migliori squadre d’Europa. Il numero 22 della Roma è da tempo al centro delle notizie di calciomercato e ora, dopo le parole di Tiago Pinto, sembra esserci tornato. Il general manager, in realtà ha cercato solamente di essere il più trasparente possibile, ma non immaginava di riaccendere le voci sul futuro dell’attaccante. È vero che la risposta non è stata delle più rassicuranti, ma nel calcio moderno c’è ben poco da stare sicuri. Le dinamiche e gli obiettivi cambiano di volta in volta, per questo motivo è molto difficile prevedere chi rimarrà e chi partirà.

Al di là delle parole del general manager giallorosso, la situazione di Nicolò è allettante per le altre squadre. Il talentino classe 1999 è in scadenza nel 2024 ed entrare nella prossima stagione senza un accordo in mano potrebbe essere pericoloso. Già dal suo arrivo alla Roma, Zaniolo ha attirato le attenzioni delle migliori squadre di Europa, figuriamoci cosa potrebbe succedere se gli rimanesse solo un anno di contratto. Sarebbero diversi i big club che busserebbero alla porta della Roma per cercare in tutti i modi di acquistare l’ex Inter.

Calciomercato Roma, per Zaniolo servono tra i 40 e i 50 milioni

L’unica cosa sicura è che l’eventuale offerta che dovrebbe arrivare sulla scrivania di Tiago Pinto dovrà essere abbastanza pesante. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il prezzo di Zaniolo è quello dei top player. Prima dei suoi infortuni, poi, era ancora più alto: circa 80 milioni per il talento portato a Roma nell’affare Nainggolan-Inter. Ora il costo del cartellino si è abbassato e, secondo gli addetti ai lavori, è compreso tra i 40 e i 50. Questo, però, potrebbe cambiare ancora e tutto dipenderà da Zaniolo stesso. In primis, arrivare con il contratto in scadenza porterebbe un fisiologico abbassamento del cartellino. In secundis, dall’altra parte c’è il mondiale che è una vetrina importante.

Avere delle buone prestazioni in campionato sarebbe sicuramente un fattore che permetterebbe a Zaniolo di aumentare di valore. Giocare bene a Qatar2022, poi, sarebbe tutta un’altra storia. Il Mondiale è sempre la vetrina più importante per il calcio e molti cartellini si sono gonfiati proprio grazie alle prestazioni nel torneo.