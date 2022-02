Calciomercato Roma, la Juve vuole Zaniolo | Offerta con scambio

Dopo le dichiarazioni di Pinto, i bianconeri tornano sul talento della Roma, già cercato nelle precedenti finestre di calciomercato

Quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo, nel calcio di oggi, nessuno può saperlo. Non sono state proprio queste le parole espresse ieri in conferenza stampa da Tiago Pinto, ma il concetto è quello. Il talento classe 1999 è in scadenza nel 2024 e già da quest’anno ha attirato le attenzioni di molti big club, che vogliono mettere le mani su di lui. In realtà le attenzioni sul numero 22 giallorosso ci sono sempre state, sin dalla sua prima stagione alla Roma. Le lusinghe, però, sono sempre state spedite al mittente con il ragazzo concentrato sulla squadra.

La risposta di Tiago Pinto è più che giustificata e non dovrebbe essere letta come un apertura al mercato. Trattenere i migliori giocatori è sicuramente uno degli obiettivi di ogni club, ma è impossibile dire con certezza chi rimane al 100%. Meglio la sincerità che dire bugie. Almeno in questo il general manager dell’area sportiva della Roma ha mantenuto la sua linea di trasparenza, anche con la stampa. I discorsi di rinnovo con Zaniolo, però, ancora non sono iniziati e questo potrebbe stuzzicare qualche big club.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scambio con la Juventus | “Addio” al pupillo di Mou

Calciomercato Roma, la Juve vuole Zaniolo: nell’offerta anche Kean e McKennie

Sulle tracce del talento toscano c’è sempre stata la Juventus che, da quando è arrivato a Roma, non ha mai smesso di seguirlo. Dopo le parole del general manager, però, sembra che i bianconeri siano tornati alla carica. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Allegri sta pensando ad un’offerta da presentare alla Roma per prendere Zaniolo. Non si tratta solo di soli perché il valore è comunque alto. Per abbassare il prezzo del cartellino i bianconeri stanno pensando di inserire nella trattativa anche Moise Kean e Weston McKennie, così da dare alla Roma delle contropartite.